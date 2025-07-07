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Hikmet Çetinkaya Kimdir? Gazeteci Hikmet Çetinkaya Vefat mı Etti?

Hikmet Çetinkaya Kimdir? Gazeteci Hikmet Çetinkaya Vefat mı Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 12:33

Cumhuriyet Gazetesi'nin usta kalemi Hikmet Çetinkaya, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti. Çetinkaya'dan üzen haber geldi ve duayen ismin hayatını kaybettiği öğrenildi. 50 yılı aşkın gazetecilik hayatına birçok yazı ve ödül sığdıran isim hakkında araştırmalar ise hız kazandı.

Peki Gazeteci Hikmet Çetinkaya kimdir?

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Gazeteci Hikmet Çetinkaya Kimdir?

Gazeteci Hikmet Çetinkaya Kimdir?

Hikmet Çetinkaya, uuzn yıllar boyunca yakından takip edilen bir gazetecidir. Çetinkaya, Politika Günlüğü adlı köşesinde okurlarına seslenmiş, bir dönem de Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 

Çetinkaya, 1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı. 1966-1980 yıllarında yaptığı söyleşilerle tanındı, adını duyuran isim kariyerinde birçok ödüle layık görüldü. 

Hikmet Çetinkaya Nereli?

Çetinkaya, Balıkesir Edremitlidir.

Hikmet Çetinkaya Kaç Yaşında?

Hikmet Çetinkaya 2025 yılı itibarıyla 83 yaşındadır.

Hikmet Çetinkaya Ödülleri

  • 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü

  • 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü

  • 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü

Hikmet Çetinkaya Vefat mı Etti?

Hikmet Çetinkaya Vefat mı Etti?

Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi. 50 yılı aşkın birikimiyle gazetecilik dünyasında iz bırakan Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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