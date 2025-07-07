Hikmet Çetinkaya Kimdir? Gazeteci Hikmet Çetinkaya Vefat mı Etti?
Cumhuriyet Gazetesi'nin usta kalemi Hikmet Çetinkaya, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti. Çetinkaya'dan üzen haber geldi ve duayen ismin hayatını kaybettiği öğrenildi. 50 yılı aşkın gazetecilik hayatına birçok yazı ve ödül sığdıran isim hakkında araştırmalar ise hız kazandı.
Peki Gazeteci Hikmet Çetinkaya kimdir?
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Gazeteci Hikmet Çetinkaya Kimdir?
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Hikmet Çetinkaya Vefat mı Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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