Hiç Yaşamadığın Bir Geçmişi Özleyebilir Misin?
Garip bir soru bu biliyorum. Özlem dediğimiz şey bir anıya ihtiyaç duyar; kaybettiğin bir şeyi özlersin, hiç sahip olmadığını özleyemezsin. En azından böyle öğretildi bize. Ama bunun çok ilginç bir örneğini görmek için telefonunuzu açın ve TikTok'a girin. 2000 tarihli bir Fransız dans parçası olan 'Lady', milyonlarca gençle yeniden viral oldu — ve o gençlerin çoğu şarkı ilk çıktığında doğmamıştı bile. Neyi özlüyor olabilir bu çocuklar? Hiç girmedikleri bir kulübü veya hiç yaşamadıkları bir geceyi mi? Bu sorunun cevabı yirmi yıl önce öldüğünü söyleyebileceğimiz ama bir türlü gömülemeyen bir müzik türünde bulunabilir. French house.
Kısaca hatırlayalım; doksanların sonunda Paris'te bir avuç genç babalarının plak koleksiyonlarındaki disco ve funk parçalarını aldı, birkaç saniyelik döngülere böldü ve üzerine bir filtre bindirip o meşhur "açılıp kapanan" sesi yarattı.
Bizim buradan hikâyeye dahil oluşumuz da zaten gecikmiş bir karşılaşmaydı.
Ama biliyoruz ki ölen türler kaybolmuyor; hayalete dönüşüp yeniden dolaşıma giriyor.
Peki bu kötü bir şey mi?
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