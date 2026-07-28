Hiç Yaşamadığın Bir Geçmişi Özleyebilir Misin?

Daft Punk'ın Homework'ü, Stardust'ın mucizesi 'Music Sounds Better with You'su, Modjo'nun 'Lady'si, Cassius, Alan Braxe... Tarif çok basit olmasıyla birlikte etkisi bir çığ gibi büyüdü; ortaya çıkan tabloda geçmişin müziğiyle yeni bir şey söylenmeye başladı. Böylelikle Nile Rodgers'ın gitar akorları yirmi yıl sonra bir Paris bodrumunda başka bir bedende yeniden doğdu. İlginç, basit ama etkili.

Gelelim sorumuzun cevabına; evet o Parisli gençler de yetmişlerin New York disco kulüplerini hiç görmemişti. Özledikleri şey bir anı değildi ama ortada kurulan hayaller vardı. Plaktan gelen cızırtılar, filtrenin boğuklaştırdığı ses — bunlar mesafenin ta kendisiydi belki de. İşte tam bu noktada müzik çok güzel bir mesajla var oldu; 'uzakta olanın, ulaşılamaz olanın duyulabilir olması'ydı bu mesaj. Yani French house daha doğduğu gün yaşanmamış bir geçmişe duyulan özlemin sesi olarak var oldu. Bugün o parçaları keşfeden gencin bu duyguyu iki katmanlı olarak yaşadığını söyleyebiliriz. Bu genç doksanların Paris'ini özlüyor, ki o Paris de yetmişlerin New York'unu özlüyordu. Ne kadar ilginç değil mi… Nostalji de matruşka gibi iç içe.