Heyecan Dev Ekranlarda: Türkiye - Portekiz Maçını İzleyebileceğiniz Noktalar

EURO 2024 macerasına Gürcistan galibiyetiyle başlayıp Türkiye’yi sevince boğan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz ile üç puan mücadelesi verecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma için bazı belediyeler de meydanlar da vatandaşlarını bir araya getiriyor. İşte maçın toplu bir şekilde takip edilebileceği noktalar. 👇