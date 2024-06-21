Heyecan Dev Ekranlarda: Türkiye - Portekiz Maçını İzleyebileceğiniz Noktalar
Heyecan Dev Ekranlarda: Türkiye - Portekiz Maçını İzleyebileceğiniz Noktalar
EURO 2024 macerasına Gürcistan galibiyetiyle başlayıp Türkiye’yi sevince boğan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz ile üç puan mücadelesi verecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma için bazı belediyeler de meydanlar da vatandaşlarını bir araya getiriyor. İşte maçın toplu bir şekilde takip edilebileceği noktalar. 👇
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Ankara
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Aydın
Bursa
Bolu
Çanakkale
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İstanbul / Beşiktaş
İstanbul / Kadıköy
İstanbul / Zeytinburnu
İstanbul / Esenler
İstanbul / Şişli
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Muğla
Sakarya
Samsun
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