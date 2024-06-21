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Heyecan Dev Ekranlarda: Türkiye - Portekiz Maçını İzleyebileceğiniz Noktalar

Heyecan Dev Ekranlarda: Türkiye - Portekiz Maçını İzleyebileceğiniz Noktalar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 20:33

EURO 2024 macerasına Gürcistan galibiyetiyle başlayıp Türkiye’yi sevince boğan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz ile üç puan mücadelesi verecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma için bazı belediyeler de meydanlar da vatandaşlarını bir araya getiriyor. İşte maçın toplu bir şekilde takip edilebileceği noktalar. 👇

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Ankara

Ankara

  • Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı

  • Altınpark

Aydın

Aydın

Bursa

Bursa

  • Kent Meydanı

  • Mihraplı Parkı

  • Kumla İskele Meydanı

  • Yıldırım Sağlık Parkı.

Bolu

Bolu
  • Belediye önü

Çanakkale

Çanakkale
  • Özgürlük Parkı ve Barış Kafe
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İstanbul / Beşiktaş

İstanbul / Beşiktaş

İstanbul / Kadıköy

İstanbul / Kadıköy

İstanbul / Zeytinburnu

İstanbul / Zeytinburnu

İstanbul / Esenler

İstanbul / Esenler
twitter.com

İstanbul / Şişli

İstanbul / Şişli

Şişli Habitat Parkı

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Muğla

Muğla
  • Kent Meydanı / Menteşe

Sakarya

Sakarya
  • Millet Bahçesi

Samsun

Samsun

  • Cumhuriyet Meydanı

  • Çobanlı İskelesi

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