article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hamur İşi
Hey Jude: Bir Şarkıdan Fazlası

miray soysal - Onedio Üyesi
23.04.2026 - 19:01

“Hey Jude” sadece bir şarkı değil, müzik tarihinin en duygusal ve en evrensel anlarından biri. Hikâyesi ise bir o kadar insani. Hadi gel bu şarkıya biraz daha yakından bakalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1968 yılında Paul McCartney, yakın arkadaşı John Lennon’ın Cynthia Lennon ile ayrılık sürecinde zor zamanlar geçiren oğlu Julian Lennon’ı düşünüyordu. Onu görmek için arabayla giderken, küçük Julian’ı teselli edecek bir melodi mırıldanmaya başladı. İlk adı “Hey Jules” olan bu melodi, zamanla “Hey Jude”a dönüştü.

McCartney’nin amacı basitti ama güçlüydü: Bir çocuğa “her şey daha iyi olacak” demek. Şarkının sözlerindeki sıcaklık ve umut duygusu buradan geliyor. “Take a sad song and make it better” dizesi, aslında sadece Julian’a değil, o dönem zor zamanlardan geçen herkese hitap eden bir mesaj haline geldi.

Şarkı daha sonra The Beatles tarafından kaydedildi ve 1968’de yayımlandı. 7 dakikayı aşan süresiyle o dönem için alışılmadık derecede uzun olmasına rağmen, dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Özellikle finalindeki efsanevi “na-na-na” bölümü, dinleyenleri tek bir koro gibi birleştiren nadir anlardan biri oldu.

“Hey Jude”, bir ayrılığın içinden doğup milyonlarca insanı teselli eden bir marşa dönüştü. Belki de bu yüzden hâlâ ilk günkü gibi etkili: Çünkü en basit duyguyu, umut etmeyi, hiç eskimeden anlatıyor.

Efsaneyi tekrar dinleyelim o zaman!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın