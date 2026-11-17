Herkese Anlatmadan Önce İki Kez Düşünün: Kendinize Saklamanızın Daha İyi Olduğu 7 Şey
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Her şeyin paylaşıldığı bir dönemde bazı konuları kendininize saklamak giderek zorlaşıyor.
Yaşam sitesi YourTango'da yayımlanan bir yazıya göre hayallerden ilişkilere, kişisel güvensizliklerden maaşa kadar bazı detayları herkesle paylaşmak, yanlış kişilere karşı sizi savunmasız bırakabiliyor. Yazıda öne çıkan 7 maddeyi derledik.
1. Kulağa imkansız gelen hayalleriniz
2. Gelecek planlarınız ve kararlarınız
3. En derin güvensizlikleriniz
4. Size emanet edilen sırlar
5. Şimdiki ya da geçmiş ilişkileriniz
6. Acımasızca dürüst fikirleriniz
7. Maddi durumunuz ve maaşınız
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın