Hayallerinizden söz etmek güzel ama yanlış kişiye anlattığınızda alay edilme ihtimali yüksek. YourTango'ya göre bazı insanlar, kendi cesaret edemediği şeylerin peşinden gittiğiniz için kıskançlıklarını size yansıtabiliyor; onların şüpheleri de sizi yıllardır istediğiniz şeyden vazgeçirebiliyor. Bu yüzden hedeflerinizi yalnızca güvendiğiniz ve sizi destekleyeceğini bildiğiniz kişilerle paylaşmak daha akıllıca.