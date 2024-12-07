Her Turistin Merak Ettiği Ülke Küba'da Yaşamanız Gereken 10 Büyüleyici Deneyim
Her Turistin Merak Ettiği Ülke Küba'da Yaşamanız Gereken 10 Büyüleyici Deneyim
Küba, gezip görmek için en çok merak edilen yerlerin başında geliyor. Nostaljik sokakları ve sıcak insanlarıyla turistlerin en beğendiği destinasyonlardan biri. Herkesin ölmeden önce görmesi gereken yerlerin başında gelen Küba'da neler yapabilirsiniz birlikte bakalım mı?
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1. Eski Amerikan arabalarıyla bir tura çıkmaya ne dersiniz?
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2. Plaza de la Revolución'u deneyimlemeden dönemezsiniz.
3. Küba sokaklarında kaybolmadan dönmek olmaz.
4. Viñales Vadisi, Küba denince ilk akla gelen yerlerden.
5. Eşsiz bir gün batımı manzarası için Malecón'a mutlaka uğramalısınız.
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6. Küba'ya kadar gitmişken renkli pazarlarında dolaşmak gerek!
7. Cayo Largo kumsalları denemeye değer!
8. Biraz da kültür diyelim mi?
9. Küba'ya kadar gelmişken kakao ağaçlarını da yakında görmeniz gerek.
10. Eee gezdik, gördük. Şimdi yemek zamanı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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