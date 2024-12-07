onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Her Turistin Merak Ettiği Ülke Küba'da Yaşamanız Gereken 10 Büyüleyici Deneyim

etiket Her Turistin Merak Ettiği Ülke Küba'da Yaşamanız Gereken 10 Büyüleyici Deneyim

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 20:16

Küba, gezip görmek için en çok merak edilen yerlerin başında geliyor. Nostaljik sokakları ve sıcak insanlarıyla turistlerin en beğendiği destinasyonlardan biri. Herkesin ölmeden önce görmesi gereken yerlerin başında gelen Küba'da neler yapabilirsiniz birlikte bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Eski Amerikan arabalarıyla bir tura çıkmaya ne dersiniz?

Havana'nın renkli sokaklarında en güzel yapılacak şey klasik Amerikan arabalarıyla bu sokaklarda turlamak. Her yerde görebileceğiniz klasik Amerikan arabalarını seviyorsanız bu sizin için bambaşka bir deneyim olacak. Sizi zamanda geriye götürecek bu deneyimi bir de rehber eşliğinde yaparsanız gezdiğiniz yerler hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz.

2. Plaza de la Revolución'u deneyimlemeden dönemezsiniz.

2. Plaza de la Revolución'u deneyimlemeden dönemezsiniz.

Che Guevara’nın portresinin olduğu Plaza de la Revolución, Küba tarihinde önemli bir yere sahip. Devrimi hissedeceğiniz bu alan birçok tarihi ana tanıklık etmiş. Küba halkının yaşadıklarını oradakilerden dinlerseniz buranın anlamı çok daha farklı olacaktır. Kübalıların yaşadıklarına tanık olacağınız bu meydanda vakit geçirmeden tam bir Küba deneyimi yaşamış olmazsınız, bizden söylemesi!

3. Küba sokaklarında kaybolmadan dönmek olmaz.

3. Küba sokaklarında kaybolmadan dönmek olmaz.

Küba'nın sokaklarının güzelliği ortada. Bu sokaklarda vakit geçirmeden Küba'dan dönmek olmaz. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Trinidad, görülmeye değer yerlerden. Renkli sokaklar ve tarihi evlerle dolu Trinidad'ı gezerken zamanın durduğunu hissedeceksiniz. Küba'yı en derinden hissetmenizi sağlayacak Trinidad, enerjisi ve renkleriyle size eşsiz bir deneyim yaşatacak.

4. Viñales Vadisi, Küba denince ilk akla gelen yerlerden.

4. Viñales Vadisi, Küba denince ilk akla gelen yerlerden.

Küba denince ilk aklınıza ne geliyor diye sorsak herhalde istisnasız herkes puro der. Peki bu puroların üretildiği yeri görmeden dönülür mü? Viñales Vadisi, işte Küba'da puro üretimiyle ünlü bir yer. Doğal güzellikleriyle de büyüleyici bu yere gittiğinizde tütün tarlalarını gezebilirsiniz. Hatta yerel çiftçilerin puro üretim süreçlerini de izleyebilirsiniz. Bu deneyimin, hayatınızda yaşadığınız en farklı anlardan biri olacağına eminiz.

5. Eşsiz bir gün batımı manzarası için Malecón'a mutlaka uğramalısınız.

5. Eşsiz bir gün batımı manzarası için Malecón'a mutlaka uğramalısınız.

Havana'nın sahili Malecón'da şöyle bir dolaşmadan Küba'yı gezmiş sayılmazsınız. Burada sadece gün batımını izleyeceğinizi düşünmeyin tabii ki. Burada hem enstrüman çalanlara hem dans edenlere rastlamanız mümkün. Güneş batarken müzik ve dans eşliğinde rahatlayacağınız Malecón, mutlaka deneyimlemeniz gereken bir yer. Ruhunuzu dinlendirecek bu deneyim Küba maceranızın en sevdiğiniz anları olacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Küba'ya kadar gitmişken renkli pazarlarında dolaşmak gerek!

6. Küba'ya kadar gitmişken renkli pazarlarında dolaşmak gerek!

Küba'nın pazarlarında yerel tatları tatmak Küba gezisinin olmazsa olmaz anlarından. Yerel halkla bir araya gelebileceğiniz bu pazarlarda hem eğlenecek hem de Küba'ya ait tatları deneyimleyebileceksiniz. Günlük yaşamı görebileceğiniz pazar deneyiminde tropikal meyveler, taze deniz ürünleri ve hatta yerel sanatları bulabilirsiniz. Hediyelik eşyalar alabileceğiniz bu tür pazarlardaki sıcacık atmosferin çok hoşunuza gideceği kesin!

7. Cayo Largo kumsalları denemeye değer!

7. Cayo Largo kumsalları denemeye değer!

Küba'ya kadar gitmişken oradaki bembeyaz kumsalların tadını çıkarmamak olmaz. Cayo Largo sanki cennetten bir köşe! Beyaz kumsalları ve turkuaz rengi deniziyle burada yüzdükten sonra 'Ben daha önce yüzmüş müyüm?' diyeceksiniz. Denizin altını keşfetmek için de Cayo Largo ideal bir yer. Burada ister denizin ister sahilin tadını çıkararak huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Küba gezinizin en dinlendirici anlarından biri olacak bu deneyim size çok iyi gelecek, eminiz!

8. Biraz da kültür diyelim mi?

8. Biraz da kültür diyelim mi?

Küba'da Ernest Hemingway'in bir evi olduğunu biliyor musunuz? Edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan Hemingway, Küba'da uzun yıllar yaşamış. Yaşlı Adam ve Deniz romanını burada bir balıkçı köyünden esinlenerek yazıyor.  Havana'yı bir de Hemingway'in gözünden görerek gezebilir ve evini ziyaret edebilirsiniz. Nobel ödüllü yazarın Küba'da yaşadığı yerleri görmek sizin için çok farklı bir deneyim olacak.

9. Küba'ya kadar gelmişken kakao ağaçlarını da yakında görmeniz gerek.

9. Küba'ya kadar gelmişken kakao ağaçlarını da yakında görmeniz gerek.

Baracoa, Küba'nın kakao üretimiyle ünlü bir bölgesi. Küba'yı gezerken burdaki kakao ağaçlarını görmeye gidebilirsiniz. Çiftçilerin kakao hasat etmelerine şahit olmak sizin için eşsiz bir deneyim olacak. Burada hazırlanan sıcak çikolataların tadına bakma imkanınız da var. Kakaonun kökenini ve işlenme süreçlerine şahit olabileceğiniz bu yolculuk size çok şey katacak!

10. Eee gezdik, gördük. Şimdi yemek zamanı!

10. Eee gezdik, gördük. Şimdi yemek zamanı!

Küba mutfağını deneyimlemeden dönmek olmaz elbette. Lezzetli yemeklerini tatmak ve şenlikli sofralarda oturmak Küba'da yaşayacağınız güzel anlardan olacak. Bu yemekleri aile restoranı olarak adlandırılan 'paladar'lara giderek tadabilirsiniz. Kendinizi evinize hissedeceğiniz bu restoranlarda ev yapımı tatlar bulunuyor. Bu kadar lezzetli yemeğin üstüne bir Küba kahvesi de iyi gider!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın