Her Turistin Merak Ettiği Ülke Küba'da Yaşamanız Gereken 10 Büyüleyici Deneyim

Küba'ya kadar gitmişken oradaki bembeyaz kumsalların tadını çıkarmamak olmaz. Cayo Largo sanki cennetten bir köşe! Beyaz kumsalları ve turkuaz rengi deniziyle burada yüzdükten sonra 'Ben daha önce yüzmüş müyüm?' diyeceksiniz. Denizin altını keşfetmek için de Cayo Largo ideal bir yer. Burada ister denizin ister sahilin tadını çıkararak huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Küba gezinizin en dinlendirici anlarından biri olacak bu deneyim size çok iyi gelecek, eminiz!