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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.08.2024 - 16:57

Türkiye'deki mizahın lokomotifi Twitter'da geçtiğimiz hafta yüzlerce komik tweetle karşılaştık. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için derledik.

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hey gidi...

Hey gidi...
twitter.com

Ofansif bir aile...

Ofansif bir aile...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Böyle de bir empati...

Böyle de bir empati...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Detoks yapıyorum mu deseydi?

Detoks yapıyorum mu deseydi?
twitter.com

Sade olsun.

Sade olsun.
twitter.com

Bu nerenin uzmanı?

Bu nerenin uzmanı?
twitter.com
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Neler oluyor?

Neler oluyor?
twitter.com

Gelişme var.

Gelişme var.

Zam görseli gibi.

Zam görseli gibi.
twitter.com

Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İlginçmiş.

İlginçmiş.
twitter.com

👇

👇
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İkonik bakış ülkesiyiz...

İkonik bakış ülkesiyiz...
twitter.com

👇

👇
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Ayık olun!

Ayık olun!
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👇

👇
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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