Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Türkiye'deki mizahın lokomotifi Twitter'da geçtiğimiz hafta yüzlerce komik tweetle karşılaştık. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için derledik.
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Başlayalım!
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Hey gidi...
Ofansif bir aile...
👇
👇
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Böyle de bir empati...
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Detoks yapıyorum mu deseydi?
Sade olsun.
Bu nerenin uzmanı?
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Neler oluyor?
Gelişme var.
Zam görseli gibi.
Şöyle de bir durum var.
👇
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İlginçmiş.
👇
İkonik bakış ülkesiyiz...
👇
Ayık olun!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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