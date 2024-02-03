Her Gün Enerjik Uyanmanı Sağlayacak Şey Ne?
Her Gün Enerjik Uyanmanı Sağlayacak Şey Ne?
Güne enerjik ve sağlıklı mı başlamak istiyorsun? İşte seni her gün daha enerjik uyanmanı sağlayacak şeyi açıklıyoruz! Haydi teste!
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1. Günde kaç saat uyuduğunu öğrenebilir miyiz?
2. Egzersiz yapıyor musun?
3. Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığın var mı?
4. Gelelim kahvaltıyla aranın nasıl olduğuna! Kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun?
5. Duşu genelde ne zaman alırsın?
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6. Bunlar arasından favorini seçer misin?
7. Yemekleri nasıl pişirirsin?
8. Sabah uyanmak için kurduğun alarm çalınca hemen kalkıyor musun yoksa defalarca erteleyen insanlardan biri misin?
9. Son olarak güne hangi pencereden bakarak başlamak istersin?
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