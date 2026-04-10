Her Dinlediğinde "Beni Anlatıyor" Diyeceğin O Melankolik Liste

Ceren Özer
10.04.2026 - 21:01

Bazı geceler vardır; göğüs kafesinde tarif edemediğin bir ağırlık, zihninde ise hiç susmayan o tanıdık gürültüyle baş başa kalırsın. Pencere kenarına geçip uzaklara daldığında ya da boş bir sokakta tek başına yürürken, biri çıksın da o içindeki karmaşayı senin yerine anlatsın istersin. İşte bu liste, tam da o anlarda imdadına yetişmek için hazırlandı.

1. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

Sabah uyandığında tavanla bakışırken 'Neden hala buradayım?' dediğin o varoluşsal sancının müziği.

2. Cem Adrian - Mutlu Yıllar

Sesindeki o uçsuz bucaksız kederle adeta yalvaran bir yakarış. Dünyanın tüm yükü omuzlarındayken birinin gelip sadece elini tutmasını istediğin o çaresiz anlar için.

3. Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim

'Hani benim gençliğim?' sorusunun yanına iliştirilmiş, zamanın ellerinden kum gibi kayıp gittiğini iliklerine kadar hissettiren o büyük klasik.

4. Emre Aydın - Kim Dokunduysa Sana Ona Git

Öfke ile üzüntünün tam ortasında duran, bir vedanın en keskin ve en sert cümlesini kuran o şarkı. Gururun kırıldığı ama hala kalbin sızladığı anların sesi.

5. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem

Bazı insanların yerinin asla dolmayacağını, gidenin bıraktığı boşluğun bir karadelik gibi her şeyi yuttuğunu anlatan o zamansız melodi.

6. Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti

Özdemir Asaf'ın o devleşen dizeleri Kaan'ın paramparça sesiyle birleşince, bekleyişin ne kadar beyhude ama bir o kadar da zorunlu olduğunu iliklerine kadar hissettiriyor.

7. Melike Şahin - Nasır

Kaderin o sert tokatını yediğinde, elinden gelen her şeyi yapıp yine de kazanamadığında sığındığın o liman.

8. Yaşar Kurt - Anne

Saf bir yalnızlık ve bir sığınak arayışı. İnsanın büyüdükçe daha çok çocuklaşmak istediği, dünyanın gürültüsünden kaçıp en güvenli kucağı aradığı o savunmasız anların çığlığı.

9. Redd - Boşlukta Dans

Şehrin kalabalığında yürürken aslında hiç var olmadığını, kimsenin seni fark etmediğini düşündüğün o varoluşsal sancı. Kendi ayak izlerini bile takip edemeyecek kadar kaybolmuş hissedenler için.

10. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Bir umut kırıntısı var ama o kadar uzak ki... 'Her şey güzel olacak' yalanına inanmak istediğin ama gerçeklerin buna izin vermediği o hüzünlü gün batımı şarkısı.

11. İncesaz - Çok Aşığın Var Diyorlar

Herkesin birilerini sevdiği ama senin o sevgiler arasında nasıl da tek başına, nasıl da mahzun kaldığının en zarif tasviri.

12. Mavi Işıklar - İyi Düşün Taşın

Eski ama eskimeyen bir uyarı gibi. Bir kararın eşiğindeyken ya da birini kaybetmek üzereyken kalbinin attığı o tedirgin ritim.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
