Her Dinlediğinde "Beni Anlatıyor" Diyeceğin O Melankolik Liste
Bazı geceler vardır; göğüs kafesinde tarif edemediğin bir ağırlık, zihninde ise hiç susmayan o tanıdık gürültüyle baş başa kalırsın. Pencere kenarına geçip uzaklara daldığında ya da boş bir sokakta tek başına yürürken, biri çıksın da o içindeki karmaşayı senin yerine anlatsın istersin. İşte bu liste, tam da o anlarda imdadına yetişmek için hazırlandı.
1. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
2. Cem Adrian - Mutlu Yıllar
3. Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim
4. Emre Aydın - Kim Dokunduysa Sana Ona Git
5. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem
6. Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti
7. Melike Şahin - Nasır
8. Yaşar Kurt - Anne
9. Redd - Boşlukta Dans
10. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
11. İncesaz - Çok Aşığın Var Diyorlar
12. Mavi Işıklar - İyi Düşün Taşın
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
