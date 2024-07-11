Her 4 Yılda Bir Gördüğümüz Olimpiyat Bayrağındaki Semboller Ne Anlama Geliyor?
Her 4 Yılda Bir Gördüğümüz Olimpiyat Bayrağındaki Semboller Ne Anlama Geliyor?
Yaz Olimpiyatları denilince akla gelen ilk şeylerden biri, iç içe geçmiş farklı renkli halka sembolleri! Bilinen haliyle asırlardır süregelen, ilk versiyonları ise milattan önceki tarihlere uzanan Olimpiyatlar, tüm dünyada barışın elçisi konumunda. Bu fikirden yola çıkarak tasarlanan Olimpiyat Bayrağı ise ikonik halkalarıyla Olimpik hareketin modern bir temsili haline gelmiş durumda.
Peki, bu renkli halkaların arkasında yatan gizli anlam ne?
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Olimpiyat bayrağının tasarımı 90 yılı aşkın geçmişe sahiptir.
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Olimpiyat bayrağı tasarımı barışı temsil eder.
Olimpiyat bayrağı olimpizmin evrenselliğini temsil eden renklere atıfta bulunur.
Çok bilinen yanlışlardan biri halka renklerini belirli kıtalarla sınırlandırmaktır.
Bunun yerine düşünülmesi gereken şey, bayrağın uluslararası dayanışmayı simgelediğidir.
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Olimpiyat bayrağının güçlü mottosu meşaleyle de vurgulanır.
Meşale de tıpkı bayrak gibi birlik, barış ve spor evrenselliğini simgeler.
Olimpiyat bayrağının göndere çekilmesi için meşalenin yerine ulaşması gerekir.
Olimpiyat bayrağı göndere çekildiğinde bütün dünya kardeşçe yarışacak mesajı verilir.
Olimpiyat bayrağının ilk kullanımı 1. Dünya Savaşı sonrasıdır.
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O günden beri dalgalanan bayrak dünya barışının en popüler sembollerinden biridir.
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