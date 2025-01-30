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Yaşam
Hepimiz Aynı Sonu Yaşayacağız, Sakin Ol!

etiket Hepimiz Aynı Sonu Yaşayacağız, Sakin Ol!

Esra Uyman
Esra Uyman - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 21:50

Ölmeye hazırlanabilmeli insan. Bir misafire hazırlanır gibi, kapılarını açıp etrafı temizleyip sakince bekleyebilmeli dostunu. İkramlarını hazırlarken, geçirdiği günleri, yaşamının tadını akıtabilmeli ellerinden, huzurla, tamalanmışlıkla, olgunlukla…

Misafir gibi gelip, misafir gibi gideceğimiz bu dünyada, haddimizi, saygımızı, hürmetimizi eksiltmeden yaşayıp son yemeğini huzurla, şükranla yemeli ve öylece gitmeli konuk olduğumuz dünyadan, konuk olduğumuz bedenden…

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Oysa şimdi, arsız misafirler gibi, hem ev sahibini yoruyoruz hem de evi hırpalıyoruz.

Oysa şimdi, arsız misafirler gibi, hem ev sahibini yoruyoruz hem de evi hırpalıyoruz.

Evin bir sahibi olduğunu unuttuk, bedelsiz tapusunu üzerimize almaya çalışıyoruz.

Bir garip hırsla her şeyden bir lokma ısırıp bırakıyoruz, şımarık bir yağmacılık, hadsiz bir tavırla.

Evimiz eskiyor, boyasını yenileyip yola devam ediyoruz. Görmezden geliyor, üzerini örtüyoruz.

Böylelikle ne olduğumuz yeri biliyoruz ne de olacağımıza hazır olabiliyor hatta kabul edebiliyoruz.

Ne hazin… Bildiğin sona hazırlanamamak ne hazin!

Göz göre göre mutlak gerçeğini kabul etmemek/edememek ne hazin!

Ölümünü kabul edemeyen insanın, kendi varoluşunu kabul edebilmesi nasıl mümkün?

Genetiğinde bilincinde yazılı olanı, gözünün önündekini, mutlak gerçeğini, derisinin içindekini yok sayan insanın, yaşamda olması, yaşıyor olması nasıl mümkün?

Bu gerçeği kabul edemeyen bizler, kurgu dünyalarımızda yaşıyoruz. Gerçeklerle, hissettiklerimiz ile, dürüst bir bağlantı kurmuyoruz. Bedenimizden aldığımız sinyalleri yok sayıyoruz.

Gördüğümüz her şeyi görmezden geliyoruz.

Çünkü biz, gerçeklerle, duygularımızla yüzleşmeyi değil onları hasır altı etmeyi, ayıpları saklamayı, değiştirmek için çabalamak yerine boyun eğmeyi seçtik. 

Anlamayı değil ezberlemeyi, kendimize güvenmeyi değil başkasına inanmayı seçtik.

Böyle böyle kendimizden uzaklaştık bir bilinmez ara diyara göç ettik. Hapis ruhlarımız bedenlerimizi sahipsiz bıraktı. Bu yüzden ne yaşayabildik ne de ölebildik.

Kendimize olan ihanetimiz, şu an yaşam ile aynı zaman diliminde ve paralelde yürümemize engel hale geldi.

Kadınından erkeğine, yaşlanmama çabaları, takviyeler, menopoz, andropoz redleri, bedensel ihtiyaçların göz ardı edilmesi hepsi kendimize dair kulaklarımızın kapalı olmasından, kendimizi görmezden gelmeye alışmış bilincimizin bozulmuş dengesinden kaynaklı.

Bedeniyle, bilinciyle bağlantısı olmayan varlığın gerçeklik algısının bozulmuş olmasından kaynaklı.

Yaşamın doğasında gerçek olmayan bir hızın peşine düşen insan, yenilgisinin karşısında isyanda.

Yaşamın doğasında gerçek olmayan bir hızın peşine düşen insan, yenilgisinin karşısında isyanda.

Kendini zaman ile kıyaslayan insan, yenilgiye mahkum.

Kendini duymadan yürüyen insan, pişmanlığı ile ölmeye de mahkum.

Hem de ansızın!

Kendini zamanın “kendisi” sanan her kişinin ölümü kendine “ansızın” yani “anlamadan” gelecektir.

İdrakine varamadan gelecektir. idrakine varamadığın şey; yaşamın kendisi, yaşamı yaşayan sensindir.

Bundan sebep;

Biraz sakin…

Gördüğün her şey ile kendini karşılaştırmaya, özdeşleştirmeye biraz ara…

Sakin…

Sonunda hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce yaşamayı denemek için, biraz sakin…

Bazen hiçbir şey yapmamaya hakkın var. Bazen sadece durmaya, boş boş bakmaya, hiçbir şeyi anlamamaya hakkın var.

Herkes çılgınlar gibi koşuştururken aniden durmaya hakkın var. Bir süre boş verip geride kalmaya da hakkın var. 

Bırak, duyguların, hislerin, ruhun arkadan sana yetişip seni sarmalasın. Kalın bir battaniye gibi çepeçevre sarsın. Dünyaya ilk gelişin gibi kundaklasın, içindekileri usul usul akıntsın.

Asla kazanamayacağın bu kurgu yarışta ufak bir mola al.

Sen her ne kadar o yarışın “gerçek yaşam” olduğuna inansan da, öyle bile olsa, ondan da bir ufak mola al!

Biraz sakin..!

Bedenini, ruhunu, bilincini, aklını, kalbini, duygularını aynı yere topla, böylelikle toparlan…

Sonra bir bütün olarak bak yaşama, neredesin?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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