Hepimiz Aynı Sonu Yaşayacağız, Sakin Ol!
Hepimiz Aynı Sonu Yaşayacağız, Sakin Ol!
Ölmeye hazırlanabilmeli insan. Bir misafire hazırlanır gibi, kapılarını açıp etrafı temizleyip sakince bekleyebilmeli dostunu. İkramlarını hazırlarken, geçirdiği günleri, yaşamının tadını akıtabilmeli ellerinden, huzurla, tamalanmışlıkla, olgunlukla…
Misafir gibi gelip, misafir gibi gideceğimiz bu dünyada, haddimizi, saygımızı, hürmetimizi eksiltmeden yaşayıp son yemeğini huzurla, şükranla yemeli ve öylece gitmeli konuk olduğumuz dünyadan, konuk olduğumuz bedenden…
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Oysa şimdi, arsız misafirler gibi, hem ev sahibini yoruyoruz hem de evi hırpalıyoruz.
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Yaşamın doğasında gerçek olmayan bir hızın peşine düşen insan, yenilgisinin karşısında isyanda.
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