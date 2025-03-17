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Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlara: Rosemarie ve Onun Eşsiz Sesi

etiket Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlara: Rosemarie ve Onun Eşsiz Sesi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 23:38

Bazen hep aynı şarkıları dinlemekten tadınız kaçıyor olabilir... Ee kulaklara da yenilik lazım. İşte tam bu anlarda Rosemarie ve onun eşsiz sesiyle karşımıza çıkan şarkıları keşfetmeliyiz. Takın kulaklıkları başlıyoruz!

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1. Fake Love

2. Unfortunate

3. Siren

4. Aprovecha

5. Is It Real?

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6. Drop Me

7. What I Like

8. Home

9. Breaking

10. Fool's Gold

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11. Crossed

12. Saints & Sinners

13. Life is But a Dream

14. '03 Love

15. Catch 22

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Begüm
Begüm
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