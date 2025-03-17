Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlara: Rosemarie ve Onun Eşsiz Sesi
Hep Aynı Şeyi Dinlemekten Sıkılanlara: Rosemarie ve Onun Eşsiz Sesi
Bazen hep aynı şarkıları dinlemekten tadınız kaçıyor olabilir... Ee kulaklara da yenilik lazım. İşte tam bu anlarda Rosemarie ve onun eşsiz sesiyle karşımıza çıkan şarkıları keşfetmeliyiz. Takın kulaklıkları başlıyoruz!
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1. Fake Love
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2. Unfortunate
3. Siren
4. Aprovecha
5. Is It Real?
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6. Drop Me
7. What I Like
8. Home
9. Breaking
10. Fool's Gold
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11. Crossed
12. Saints & Sinners
13. Life is But a Dream
14. '03 Love
15. Catch 22
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