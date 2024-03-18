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Hep 100 Liralık Alanlara Kötü Haber: Benzin ve Motorine Zam Sinyali Gibi! Petrolde Yükseliş Sürüyor

Hep 100 Liralık Alanlara Kötü Haber: Benzin ve Motorine Zam Sinyali Gibi! Petrolde Yükseliş Sürüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 16:22

Benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş dinmeyecek gibi görünüyor. Dolar yükselirken, petrolde de uluslararası piyasalarda yükseliş görüldü.

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Son yıllarda hızla yükselen akaryakıt fiyatlarında artış dinmeyecek gibi görünüyor.

Son yıllarda hızla yükselen akaryakıt fiyatlarında artış dinmeyecek gibi görünüyor.

Türkiye'de dolar/TL'nin yükselişi benzin ve motorin zamlarına neden olurken, uluslararası piyasalarda da petrol fiyatları yükseliyor. 

Çin'in sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini yeniden ön plana çıkarması petrol fiyatlarını yükseltti.

Brent petrol varil fiyatı yüze 1'e yakın yükselişle 86 doların üzerinde işlem gördü.

Brent petrol varil fiyatı yüze 1'e yakın yükselişle 86 doların üzerinde işlem gördü.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, 'Rus rafinerilerine yapılan saldırılar geçen hafta ham petrole varil başına 2 ila 3 dolar risk primi ekledi ve bu haftaya hafta sonu daha fazla saldırı ile başlarken bu prim yerinde duruyor' dedi.

Hari, bir sonraki önemli aşağı ya da yukarı hareket için ham petrolün yeni sinyaller bekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın saldırıları ilk çeyrekte Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yaklaşık %7'sini devre dışı bıraktı.

Ukrayna'nın saldırıları ilk çeyrekte Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yaklaşık %7'sini devre dışı bıraktı.

Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Asya ve Avrupa'da yakıt tedarikinde aksama endişeleri taşıyor.

IG analisti olan Tony Sycamore, bir notta, bunun faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda daha fazla netlik getireceğini yazdı.

IG analisti olan Tony Sycamore, bir notta, bunun faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda daha fazla netlik getireceğini yazdı.

Sycamore, Fed'in bu ay faiz oranlarını muhtemelen sabit tutacağını, Haziran toplantısında faiz indirimi olasılığının ise 'artık yazı tura' olduğunu söyledi.

Bu hafta yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısının sonuçlarını bekliyor.

Bu hafta yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısının sonuçlarını bekliyor.
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