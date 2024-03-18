Hep 100 Liralık Alanlara Kötü Haber: Benzin ve Motorine Zam Sinyali Gibi! Petrolde Yükseliş Sürüyor
Hep 100 Liralık Alanlara Kötü Haber: Benzin ve Motorine Zam Sinyali Gibi! Petrolde Yükseliş Sürüyor
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Son yıllarda hızla yükselen akaryakıt fiyatlarında artış dinmeyecek gibi görünüyor.
Brent petrol varil fiyatı yüze 1'e yakın yükselişle 86 doların üzerinde işlem gördü.
Ukrayna'nın saldırıları ilk çeyrekte Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yaklaşık %7'sini devre dışı bıraktı.
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Bu hafta yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısının sonuçlarını bekliyor.
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