Hep 100 Liralık Alanlara Kötü Haber: Benzin ve Motorine Zam Sinyali Gibi! Petrolde Yükseliş Sürüyor

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, 'Rus rafinerilerine yapılan saldırılar geçen hafta ham petrole varil başına 2 ila 3 dolar risk primi ekledi ve bu haftaya hafta sonu daha fazla saldırı ile başlarken bu prim yerinde duruyor' dedi.

Hari, bir sonraki önemli aşağı ya da yukarı hareket için ham petrolün yeni sinyaller bekleyeceğini de sözlerine ekledi.