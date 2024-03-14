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Hem Yapımı Pratik Olsun Hem Hafif Olsun Diyenlere: İftara Deneyebileceğiniz 10 Yemek Tarifi

Hem Yapımı Pratik Olsun Hem Hafif Olsun Diyenlere: İftara Deneyebileceğiniz 10 Yemek Tarifi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 22:01

İftarda çok ağır yemeyelim, e yapması da kolay olsun diyenler buraya! Birbirinden lezzetli ve pratik yemekleri özenle listeledik. E hazırsanız bakalım!

1. Falafel topları

1. Falafel topları

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 480 gram nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı un 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1. Nohutları durulayın ardından sarımsak dişlerini soyun ve maydanozu iri iri doğradıktan sonra mutfak robotuna koyun.

2. Mutfak robotuna kalan malzemeleri de ekledikten sonra kum haline gelinceye kadar çalıştırın.

3. Robottaki karışımı eşit parlara bölün ve 4 cm çapında toplar haline getirin.

4. Hazırladığınız falafel toplarını Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin.

5. 200°'de 15 dakika boyunca çalıştırın.

6. Falafel toplarınızın yanına marul ve pide ekleyerek servis edin.

2. Izgara patlıcan

2. Izgara patlıcan

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Patlıcanı tuzlu suda salamura etmek için 1 litre suya 2 yemek kaşığı tuz ekleyin. 30 dakika boyunca patlıcanları suda bekletin. 

2. Patlıcanları sudan çıkartıp kurutun ve üzerlerine fırça yardımıyla yağ sürün.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ın ızgara aksesuarını sepete yerleştirdikten sonra patlıcanları içerisine dizin ve 12 dakika boyunca çalıştırın.

4. Pişen patlıcanların üzerine limon suyu ve tuz serperek servis edin.

3. Tavuklu mendi

3. Tavuklu mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 8 adet but

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu 

  • 2 yemek kaşığı mendi baharatı

  • 2 y çay kaşığı yağ

  • 300 gram Hint princi

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

  • 1 soğan

Yapılışı:

1. Limon suyu, mendi baharatı, tuz, yağ ve tavukları karıştırın ve 30 dakika marine edin.

2. İnce ince doğradığınız soğanı, rendelenmiş sarımsak ve zencefili mendi karışımı ve pul biberle karıştırdıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL'ın tepsisine ekleyip karıştırın.

3. 5 dakika boyunca 180°'de çalıştırın.

4. Pirinci 2 dakikadan kısa bir süre boyunca pişirin ve pişirme suyundan 300 ml ayırın. 

5. Pişirme suyu ve pirinci sepete yerleştirin ve en üstüne tavuğu koyun. 

6. 28 dakika boyunca 180°'de çalıştırın ve limon dilimleri ile servis edin.

4. Vejetaryen mercimek yahnisi

4. Vejetaryen mercimek yahnisi

Hazırlanma Süresi: 19 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme modu: Tek Tencere Yemeği

Malzemeler:

  • 200 gram havuç

  • 2 domates

  • 150 gram kırmızı mercime

  • 2 diş sarımsak 

  • 2 çay kaşığı kör tozu

  • 1 tutam karabiber

  • 130 ml süzülmüş domates

  • 1 kaç kaşığı kimyon 

  • 150 gram hindistan cevizi sütü

  • 500 ml sebze bulyon

  • 1 yemek kaşığı domates salçası 

  • 1 tutam tuz

  • 20 gram taze kişniş

  • 1 çay kaşığı şeker kamışı şekeri

  • 1 yemek kaşığı sade yoğurt

Yapılışı:

1. Havuç ve sarımsakları soyup kesin, domatesleri doğrayın. Philips Airfryer 7000 XXL'ın pişirme aksesuarına havuç, sarımsak, domates, mercimek, körü, karabiber ve kimyon tohumlarını ekleyin. 

2. Süzülen domatesleri salça, sebze suyu ve Hindistan cevizi sütü ile karıştırın. 

3. Mercimekler pişene kadar 35 dakika çalıştırın. Arada karıştırın. 

4. Yahni hazır olduğunda üzerine tuz ve şeker kamışını ekleyin. 

5. Kişnişi kesin ve yahniyi sade yoğurt ve kişnişle servis edin.

5. Otlu çipura

5. Otlu çipura

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 2 tutam kekik

  • 2 tutam maydanoz

  • 2 tutam biberiye

  • 1 limon 

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çipura balığı 

  • 2 tutam tuz

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:

1. Dört ince dilim limon dilimledikten sonra sarımsakları ezin. 

2. Çipuraların derisine uzunlamasına çizik atın ve içi ile dışını zeytinyağı ve tuzla ovun. 

3. Balığın içine sarımsak, kekik, maydanoz, biberiye ve limon dilimlerini doldurun. 

4. Çipuraları Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine koyun ve hava hızı yüksek olacak şekilde 10 dakika çalıştırın.

5. Maydanozu doğrayın ve zeytinyağı ile karıştırın. Ardından çipuraların üzerine dökün ve servis edin.

6. Portobello mantarlı Margarita

6. Portobello mantarlı Margarita

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 portobello mantarı

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 1 tutam tuz

  • 4 yemek kaşığı domates sosu 

  • Yarım çay kaşığı keklikotu 

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı pulbiber

  • 8 çeri domates

  • 12 fesleğen yaprağı

  • 4 yemek kaşığı balzamik kreması

  • 200 gram mozzarella

Yapılışı:

1. Mantarları fırçalayın ve saplarını çıkarın. Ardından çay kaşığı yardımıyla mantarın koyu kahverengi iç kısımlarını hafifçe kazıyarak ayırın. 

2. Mantarları zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ile karıştırın. 

3. Gövdeleri aşağıya gelecek şekilde mantarları Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin ve 5 dakika boyunca 180°'de çalıştırın. 

4. Üst malzemelerini hazırlamak için domates sosu ile kekik ve pul biberi karıştırın. Ardından çeri domatesleri dilimleyin. 

5. Mantarların gövde tarafı yukarı gelecek şekilde çevirin ve her mantarın üzerine hazırladığınız sosu ve çeri domatesleri ekleyin. 

6. 10 dakika boyunca 180°'de çalıştırın. 

7. Mantarlar piştikten sonra fesleğen yaprakları ile süsleyin ve balmazik kremayı üzerinde gezdirerek servis edin.

7. Kavrulmuş bal kabağı çorbası

7. Kavrulmuş bal kabağı çorbası

Hazırlanma Süresi: 11 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 kilo bal kabağı

  • 1 diş sarımsak

  • 600 ml sebze bilyon 

  • 150 ml hindistan cevizi kreması 

  • 2 yemek kaşığı limon suyu 

  • 2 yemek kaşığı bal kabağı tohumu

  • 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği yağı

Yapılışı:

1. Bal kabağını 5x5 cm'lik küpler halinde kesin. Sarımsakları soyun ve Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirerek 16 dakika boyunca çalıştırın. 

2. Kavrulmuş bal kabağı ve sarımsakları tencereye aktarın. 

3. Sebze bilyon, hindistan cevizi kreması ile limon suyunu tencereye ekleyin ve pürüzsüz kıvamı alana kadar el blenderiyle karıştırın.

4. Orta ateşte tuz ve biber ekleyerek pişirin. 

5. Bal kabağı çekirdeği ve kabak çekirdeği yağı ekleyerek servis edin.

8. Fasulyeli makarna

8. Fasulyeli makarna

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • Yarım çay kaşığı tuz 

  • 240 gram cannelini fasulyesi

  • 2 yemek kaşığı domates salçası 

  • 200 gram domates

  • 2 tutam pul biber

  • 3 tutam maydanoz 

  • 100 gram fontina peyniri

  • 300 gram makarna

Yapılışı:

1. Soğan, havuç ve sarımsağı ince şekilde doğrayın. Kereviz sapını soyun ve doğrayın. 

2. Hazırladığınız sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktarın, üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyip karıştırın.

3. 15 dakika boyunca 140°'de çalıştırın. 

4. Fasulye, domates salçası, doğranmış domates, pul biberi, haşlanmış makarna ve kekiği tepsiye ekleyip karıştırın. 

5. Karışımın üzerine fontina peynirini rendeleyin.

6. 15 dakika boyunca 150°'de çalıştırın. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve maydanoz serperek servis edin.

9. Dondurulmuş somon fileto

9. Dondurulmuş somon fileto

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 somon fileto

  • 2 tutam tuz

Yapılışı:

1. Dondurulmuş somon filetoları soğuk suyun altında durulayın ve ardından kurulayın. 

2. Filetoların üzerine tuz serpin ve Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin.

3. 15 dakika boyunca 180°'de çalıştırın. 

4. İsteğe bağlı olarak somon filetoları tereyak,, ballı hardal, limon, sarımsak ve balzamik lezzetleri ile karıştırın ve kapalı cihazda 2 dakika dinlendirin.

10. Kahve kaplı biftek

10. Kahve kaplı biftek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 350 gram antrikot

  • 2 tutam karabiber

  • 2 tutam arnavut biberi

  • Yarım çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 yemek kaşığı öğütülmüş kahve

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

Yapılışı:

1. Kuru malzemelerin hepsini karıştırıp bifteğin her tarafına sürün. 

2. Bifteği 30 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. 

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 5 dakika önden ısıtın. 

4. Bifteği Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin ve 5 dakika 200°'de pişirin. 

5. Piştikten sonra kapalı cihazda 8 dakika dinlendirin. Arından dilimleyin ve tuz ekere servis edin.

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