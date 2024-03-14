Hem Yapımı Pratik Olsun Hem Hafif Olsun Diyenlere: İftara Deneyebileceğiniz 10 Yemek Tarifi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 15 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Pişirme modu: Pişirme
Malzemeler:
4 portobello mantarı
Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
4 yemek kaşığı domates sosu
Yarım çay kaşığı keklikotu
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pulbiber
8 çeri domates
12 fesleğen yaprağı
4 yemek kaşığı balzamik kreması
200 gram mozzarella
Yapılışı:
1. Mantarları fırçalayın ve saplarını çıkarın. Ardından çay kaşığı yardımıyla mantarın koyu kahverengi iç kısımlarını hafifçe kazıyarak ayırın.
2. Mantarları zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ile karıştırın.
3. Gövdeleri aşağıya gelecek şekilde mantarları Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine yerleştirin ve 5 dakika boyunca 180°'de çalıştırın.
4. Üst malzemelerini hazırlamak için domates sosu ile kekik ve pul biberi karıştırın. Ardından çeri domatesleri dilimleyin.
5. Mantarların gövde tarafı yukarı gelecek şekilde çevirin ve her mantarın üzerine hazırladığınız sosu ve çeri domatesleri ekleyin.
6. 10 dakika boyunca 180°'de çalıştırın.
7. Mantarlar piştikten sonra fesleğen yaprakları ile süsleyin ve balmazik kremayı üzerinde gezdirerek servis edin.