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Hem Test Çözerken Hem Gerçek Hayatta İşine Yarayacak 11 Bilgi

etiket Hem Test Çözerken Hem Gerçek Hayatta İşine Yarayacak 11 Bilgi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 13:01

Hem günlük hayatında hem de sınavlara çalışırken işine yarayacak ve kullanabileceğin bilgileri öğrenmek ister misin? Özellikle sınav dönemindeysen hayatını da kolaylaştıracak birbirinden keyifli ve ilginç bilgileri bu içerikte topladık. Resmen bu içerik sınava hazırlanırken işini kolaylaştıracak. E hazırsan hadi başlayalım.

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1. "Türkiye’de en fazla yağış alan bölge Karadeniz’dir, en çok yağış alan il ise Rize’dir."

Karadeniz’in nemli iklimi, yıl boyu yağış almasına neden olur. Özellikle Rize ve çevresi, orografik yani yüksekliğe bağlı yağışlar sayesinde Türkiye'nin en ıslak bölgesidir. Hem KPSS’de hem de seyahat planlarında işe yarar.

2. "Dünyanın en uzun nehri Nil Nehri’dir."

Nil Nehri yaklaşık 6.650 km'dir ve Afrika kıtasında yer alır ve Mısır, Sudan gibi ülkelerin hayat damarıdır. KPSS coğrafya sorularında 'dünyanın en...' şeklinde gelen sorularda sıkça yer alır. Bu yüzden bu bilgi baya işine yarayabilir!

3. "Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü’dür ve sodalı suya sahiptir."

Bitlis ve Van illeri arasında yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 3.713 km²’dir. Sodalı ve tuzlu yapısı nedeniyle içinde yaşayan tek balık türü İnci Kefali’dir. Hem genel kültür hem test sorularında karşına çıkar. Aynı zamanda ortamlarda da bu bilgiyi kullanabilirsin, baya havalıdır!

4. "Bir sayının %20’si, o sayının 1/5’ine eşittir."

Örneğin 100’ün %20’si 20’dir, 100’ün 1/5’i de 20’dir. Yüzde ve kesir konularını kavraman için temel bir bilgidir. Günlük hayatta indirim hesaplamalarında da işe yarar.

5. "Ekvatora yaklaştıkça gece-gündüz süresi arasındaki fark azalır."

Ekvator çizgisine yakın yerlerde yıl boyunca gündüz ve gece süreleri birbirine daha yakındır. Bu bilgi hem iklim tiplerini anlamak hem de coğrafi yorum sorularında işe yarar.

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6. "Çift sayıların karesi her zaman çifttir, tek sayıların karesi her zaman tektir."

Örneğin 4² = 16 (çift), 5² = 25 (tek). Sayı özellikleri KPSS Matematik’te sıkça çıkar. Aynı zamanda mantıksal düşünme ve işlem yaparken kafa karışıklığını önler.

7. "1 kilometre = 1000 metre, 1 litre = 1000 mililitredir."

Ölçü birimleri konusu hem matematikte hem günlük hayatta (alışveriş, yol ölçümleri vs.) oldukça yaygındır. Hem bir yerden bir yere giderken bu bilgiyi kullanarak hesap yapabilirsiniz hem de sınavda karşınıza bir soru çıktığında bu bilgiyi kullanabilirsiniz.

8. "Asal sayılar sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır."

İlk birkaç asal sayı: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... KPSS’de asal sayıların tanımı ve sayma soruları içinde çokça yer alır. Ayrıca bilgisayar bilimleri ve şifreleme gibi alanlarda da kullanılır.

9. "Türkiye’de en çok göl bulunan bölgesi İç Anadolu Bölgesi’dir."

Akdeniz'de göller yöresi vardır ama sayıca en çok göl İç Anadolu’dadır. KPSS’de “yanıltıcı” bilgi olarak sıkça çıkar. Hem de çok iyi bir genel kültür bilgisi değil mi? Birkaç ortamda kullanılır!

10. "Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artar."

Bu nedenle doğuda kışlar daha sert geçer. Sınavlarda harita yorum sorularında çok işine yarar. Aynı zamanda bu bilgiyi ortamlarda ve gezi planlaması yaparken de kullanabilirsin.

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11. "Bir sayının 11 ile bölünebilmesi için rakamları bir sağdan bir soldan toplanıp farkı 11’in katıysa sayı 11’e tam bölünür."

Örnek: 2728 → (2 + 2) - (7 + 8) = 4 - 15 = -11 → 11’e tam bölünür. KPSS’de mantık/işlem sorularında çıkabilir. Bu tarz bilgiler günlük hayatında da hesaplama yaparken çok işine yarayabilir.

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Begüm
Begüm
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