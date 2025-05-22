Hem Test Çözerken Hem Gerçek Hayatta İşine Yarayacak 11 Bilgi
Hem günlük hayatında hem de sınavlara çalışırken işine yarayacak ve kullanabileceğin bilgileri öğrenmek ister misin? Özellikle sınav dönemindeysen hayatını da kolaylaştıracak birbirinden keyifli ve ilginç bilgileri bu içerikte topladık. Resmen bu içerik sınava hazırlanırken işini kolaylaştıracak. E hazırsan hadi başlayalım.
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1. "Türkiye’de en fazla yağış alan bölge Karadeniz’dir, en çok yağış alan il ise Rize’dir."
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2. "Dünyanın en uzun nehri Nil Nehri’dir."
3. "Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü’dür ve sodalı suya sahiptir."
4. "Bir sayının %20’si, o sayının 1/5’ine eşittir."
5. "Ekvatora yaklaştıkça gece-gündüz süresi arasındaki fark azalır."
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6. "Çift sayıların karesi her zaman çifttir, tek sayıların karesi her zaman tektir."
7. "1 kilometre = 1000 metre, 1 litre = 1000 mililitredir."
8. "Asal sayılar sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır."
9. "Türkiye’de en çok göl bulunan bölgesi İç Anadolu Bölgesi’dir."
10. "Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artar."
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11. "Bir sayının 11 ile bölünebilmesi için rakamları bir sağdan bir soldan toplanıp farkı 11’in katıysa sayı 11’e tam bölünür."
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