Hem Test Çözerken Hem Gerçek Hayatta İşine Yarayacak 11 Bilgi

Ölçü birimleri konusu hem matematikte hem günlük hayatta (alışveriş, yol ölçümleri vs.) oldukça yaygındır. Hem bir yerden bir yere giderken bu bilgiyi kullanarak hesap yapabilirsiniz hem de sınavda karşınıza bir soru çıktığında bu bilgiyi kullanabilirsiniz.