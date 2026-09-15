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Hem Sağlığını Takip Etmek Hem Tarzını Korumak İsteyenlerin Yeni Favorisi: HUAWEI WATCH GT 7 ile Tanışın!

Hem Sağlığını Takip Etmek Hem Tarzını Korumak İsteyenlerin Yeni Favorisi: HUAWEI WATCH GT 7 ile Tanışın!

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Onedio Content - Onedio Editörü
15.09.2026 - 14:49
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Şehir hayatının o bitmek bilmeyen temposunda hepimiz sağlığımıza dikkat etmeye, sporu hayatımızın bir köşesine sığdırmaya ve tüm bunları yaparken şık görünmeye çalışıyoruz. Tam da bu noktada hayatımızı gerçekten kolaylaştıracak, sürekli 'şarja takmayı unuttum' derdi yaratmayacak akıllı bir yardımcıya ihtiyaç duyuyoruz.

Yeni HUAWEI WATCH GT 7 Serisi tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Serinin bir de ileri seviye sporculara, dalgıçlara ve outdoor macera tutkunlarına hitap eden 'Pro' özellikli bir üyesi (GT 7 Pro) bulunuyor; ancak biz bugün doğrudan şehirli, dinamik ve günlük hayatında bütüncül sağlığını ön planda tutanların bileğinden çıkarmak istemeyeceği standart modele, yani HUAWEI WATCH GT 7'ye yakından bakacağız.

Sabahları "Nasıl Uyandım" Derdine Son: Sabah Özeti ve Hazırlık Puanı

Sabahları "Nasıl Uyandım" Derdine Son: Sabah Özeti ve Hazırlık Puanı

Sabah kalktınız, güne başlarken vücudunuzun aslında ne kadar dinlendiğini hiç merak ettiniz mi? Saat 11:00'den önce saatiniz size 15 saniyelik ufak bir açılır pencere ile dünkü uykunuzu, hareketlerinizi ve stres durumunuzu özetliyor. Topladığı verilere dayanarak size bir 'Fiziksel Hazırlık Puanı' veriyor. Yani saat size aslında 'Vücudun çok iyi toparlanmış, bugün sporda sınırları zorlayabilirsin' ya da 'Bugün fiziksel olarak yorgunsun, kendini çok zorlama ve dinlenmeye vakit ayır' diyerek gününüzü en sağlıklı şekilde planlamanıza rehberlik ediyor.

Masa Başında Tutulanlara Sevimli Bir Asistan: Panda ile Mini Egzersizler

Masa Başında Tutulanlara Sevimli Bir Asistan: Panda ile Mini Egzersizler

Bütün gün bilgisayar karşısında çalışmaktan boynunuz, omuzlarınız mı ağrıyor? Saatinizdeki sevimli animasyonlu Panda kadranı, uzun süre hareketsiz kaldığınızı fark ettiğinde devreye giriyor. Size oturduğunuz yerden yapabileceğiniz, 30 saniye ile 1 dakika arasında süren mini esneme egzersizleri yaptırıyor. Boyun, omuz, bel ve bilek gibi 10 farklı bölgeyi hedefleyen 30 farklı rehberli hareket sayesinde ofis tutulmalarının önüne geçmek artık çok daha eğlenceli.

Şehrin Sokaklarında veya Hafta Sonu Kaçamaklarında Güvenli Spor

Şehrin Sokaklarında veya Hafta Sonu Kaçamaklarında Güvenli Spor

Bisiklet sürmeyi günlük rutinine katanlar için saat adeta bir sürüş asistanına dönüşüyor. Saatteki 'Keskin Viraj Uyarısı', yüksek hızda (35 km/s ve üzeri) tehlikeli bir viraja yaklaşırken sizi titreşim ve sesle uyararak hızı güvenli bir seviyeye düşürmenizi sağlıyor. Kış aylarında rotasını dağlara çevirenler içinse kapalı ve açık alan kayak modları dikkat çekici. Dünya çapında 3.000'den fazla kayak merkezinin haritasını barındıran saat, teleferik geçişlerini, dinlenme anlarınızı ve gerçek kayma sürenizi otomatik olarak algılayıp analiz ediyor.

Kıyafetinize Takılmayan, Saniyeler İçinde Değişen Zarif Tasarım

Kıyafetinize Takılmayan, Saniyeler İçinde Değişen Zarif Tasarım

46 mm (sportif ve güçlü hatlara sahip) ve 41 mm (kompakt, hafif ve zarif) olmak üzere iki farklı boyutta gelen saat, paslanmaz çelik çerçevesiyle oldukça şık bir görünüme sahip. Günlük kullanımda en çok hoşunuza gidecek detaylardan biri de 'EasyCross' adı verilen yeni kayış tasarımı. Uçları özel olarak inceltilen bu kayış kıyafetlere takılmıyor, yoğun sporda bile rahatsız etmiyor ve saniyeler içinde kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Spordan çıkıp şık bir akşam yemeğine giderken saatinizin havasını anında değiştirebilirsiniz.

"Şarjım Bitiyor" Anksiyetesine Son: Haftalarca Süren Pil Ömrü

"Şarjım Bitiyor" Anksiyetesine Son: Haftalarca Süren Pil Ömrü

Akıllı saat kullananların en büyük yorgunluğu her akşam saati şarja takmak zorunda kalmaktır. GT 7 Serisi sınıf lideri enerji verimliliğiyle bu derdi ortadan kaldırıyor. 46 mm modeli hafif kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunarken, daha zarif olan 41 mm modeli ise 14 güne kadar şarj edilmeden kullanılabiliyor. Üstelik bu performansı kesintisiz GPS ve arka planda çalışan sağlık takibi açıkken veriyor. Tatile veya kampa giderken şarj aletini evde unutsanız bile endişelenmenize gerek kalmıyor.

Hem iOS Hem Android Uyumu

'Benim telefonum farklı marka, saatle uyumlu çalışır mı?' diye düşünmenize hiç gerek yok. Saat, HUAWEI Health (Sağlık) uygulaması üzerinden hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarla tam uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

HUAWEI, lansman heyecanını saat aksesuarları ve ekosistem ürünlerindeki büyük indirimlerle taçlandırıyor. WATCH GT 7 Serisi satın alımlarında geçerli sepet kampanyası kapsamında kullanıcılar; seçili orijinal HUAWEI WATCH kayışlarına sadece 399 TL’ye, HUAWEI Akıllı Tartı 3’e 699 TL’ye, çocuklar için geliştirilen HUAWEI WATCH KIDS X1 akıllı saate 14.999 TL’ye ve yenilikçi açık kulak tasarımlı HUAWEI FreeClip 2 S kulaklığa ise 10.999 TL gibi çok özel fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Satış hediyeleri ve avantajlı ek ürün teklifleri 14 Eylül–31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

Tüketicilere HUAWEI Türkiye Online Mağazası güvencesiyle iki yıl resmi garanti sunulurken, anlaşmalı banka ve kredi kartlarında vade farksız üç aya varan taksit imkânı sağlanıyor. Ayrıca, satın aldığı ürünle ilgili mağaza üzerinde değerlendirme paylaşan ve kampanya koşullarını karşılayan müşteriler, onaylanan değerlendirmeleri için bir sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 10.000 HUAWEI Puanı kazanabiliyor.

Kampanya öncesi avantajlardan yararlanmak isteyenler için 14 Eylül’e kadar devam eden ön kayıt dönemi fırsatı da sürüyor. Bu tarihe kadar bültene abone olup ön kayıt yaptıran ve kampanya koşullarını karşılayan kullanıcılar, 14–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak WATCH GT 7 Serisi alışverişlerinde HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediye kuponundan yararlanabiliyor.

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