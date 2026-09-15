Hem Sağlığını Takip Etmek Hem Tarzını Korumak İsteyenlerin Yeni Favorisi: HUAWEI WATCH GT 7 ile Tanışın!
Şehir hayatının o bitmek bilmeyen temposunda hepimiz sağlığımıza dikkat etmeye, sporu hayatımızın bir köşesine sığdırmaya ve tüm bunları yaparken şık görünmeye çalışıyoruz. Tam da bu noktada hayatımızı gerçekten kolaylaştıracak, sürekli 'şarja takmayı unuttum' derdi yaratmayacak akıllı bir yardımcıya ihtiyaç duyuyoruz.
Yeni HUAWEI WATCH GT 7 Serisi tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Serinin bir de ileri seviye sporculara, dalgıçlara ve outdoor macera tutkunlarına hitap eden 'Pro' özellikli bir üyesi (GT 7 Pro) bulunuyor; ancak biz bugün doğrudan şehirli, dinamik ve günlük hayatında bütüncül sağlığını ön planda tutanların bileğinden çıkarmak istemeyeceği standart modele, yani HUAWEI WATCH GT 7'ye yakından bakacağız.
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Hem iOS Hem Android Uyumu
'Benim telefonum farklı marka, saatle uyumlu çalışır mı?' diye düşünmenize hiç gerek yok. Saat, HUAWEI Health (Sağlık) uygulaması üzerinden hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarla tam uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
HUAWEI, lansman heyecanını saat aksesuarları ve ekosistem ürünlerindeki büyük indirimlerle taçlandırıyor. WATCH GT 7 Serisi satın alımlarında geçerli sepet kampanyası kapsamında kullanıcılar; seçili orijinal HUAWEI WATCH kayışlarına sadece 399 TL’ye, HUAWEI Akıllı Tartı 3’e 699 TL’ye, çocuklar için geliştirilen HUAWEI WATCH KIDS X1 akıllı saate 14.999 TL’ye ve yenilikçi açık kulak tasarımlı HUAWEI FreeClip 2 S kulaklığa ise 10.999 TL gibi çok özel fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Satış hediyeleri ve avantajlı ek ürün teklifleri 14 Eylül–31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.
Tüketicilere HUAWEI Türkiye Online Mağazası güvencesiyle iki yıl resmi garanti sunulurken, anlaşmalı banka ve kredi kartlarında vade farksız üç aya varan taksit imkânı sağlanıyor. Ayrıca, satın aldığı ürünle ilgili mağaza üzerinde değerlendirme paylaşan ve kampanya koşullarını karşılayan müşteriler, onaylanan değerlendirmeleri için bir sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 10.000 HUAWEI Puanı kazanabiliyor.
Kampanya öncesi avantajlardan yararlanmak isteyenler için 14 Eylül’e kadar devam eden ön kayıt dönemi fırsatı da sürüyor. Bu tarihe kadar bültene abone olup ön kayıt yaptıran ve kampanya koşullarını karşılayan kullanıcılar, 14–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak WATCH GT 7 Serisi alışverişlerinde HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediye kuponundan yararlanabiliyor.
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