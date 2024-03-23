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Hem İftara Hem Sahura Gider: Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası Tarifi!

etiket Hem İftara Hem Sahura Gider: Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası Tarifi!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 21:01

Standart sofra lezzetlerimizden biri olan patatesi, biraz yenilikle taçlandırmaya ne dersiniz? İşte size, damak tadınızı coşturacak, kolay ve son derece lezzetli bir öneri: Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası. 👇

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Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası Tarifi

Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası Tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates

  • 200 gram İçim Zeytinli Kekikli Labne

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

1.  Patatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra küp şeklinde doğrayın.

2. Bir tencerede bol su kaynatın ve doğradığınız patatesleri içine ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika haşlayın.

3. Haşlanmış patatesleri süzün ve soğumaya bırakın.

4. Bir kasede İçim Zeytinli Kekikli Labne' yi, zeytinyağı, limon suyu ve ezilmiş sarımsakları birleştirin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. İyice karıştırın.

5. Soğuyan patatesleri geniş bir servis kabına alın.

6. Hazırladığınız sosu patateslerin üzerine dökün.

7. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın, sosun patateslerle homojen bir şekilde kaplanmasını sağlayın.

8. Salatayı buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

9. Servis yapmadan önce üzerine biraz taze soğan veya maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Bu nefis Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası, iftar ve sahur sofralarınıza lezzet katacak! Afiyet olsun!

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