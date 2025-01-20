Hem Çalışanlarınızı Hem Sizi Mutlu Edecek! Daha Az Çalışarak Daha Çok Verim Almanın Yolları
Hem Çalışanlarınızı Hem Sizi Mutlu Edecek! Daha Az Çalışarak Daha Çok Verim Almanın Yolları
Şirket içi faaliyetlerdeki en kritik noktalardan biri verimli çalışma. Çünkü artık bilinen bir gerçek var ki çok çalışmak, verimli çalışmak anlamına gelmiyor ve yine çok çalışarak işler istediği gibi gitmeyebiliyor. Bunun yerine az ve öz, yani verimli çalışma söz konusu olduğunda ise iş akışı çok daha sürdürülebilir hale geliyor. Ancak hem çalışanlar hem işletmeler verimli çalışma konusunda hala gereken stratejileri uygulamış değil.
İşte verimli çalışma konusunda tüm profesyonellere kaynak olacak bir rehber!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çalışma süresini kontrol edin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mola saatleri belirleyin.
3. Sosyal medya kullanımını kısıtlayın.
4. Çalışan hedefleri oluşturun.
5. Verimli çalışanları ödüllendirin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tek seferde tek işe odaklanın.
7. "2 Dakika" kuralını uygulayın.
8. İşe gidiş gelişi avantaja çevirin.
9. Kusursuz olmaya çalışmayın.
10. Çalışma ortamını kendinize göre düzenleyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ergonomik mobilyalar kullanın.
12. Gün ışığından ve bitkilerden faydalanın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın