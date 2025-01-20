onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Hem Çalışanlarınızı Hem Sizi Mutlu Edecek! Daha Az Çalışarak Daha Çok Verim Almanın Yolları

etiket Hem Çalışanlarınızı Hem Sizi Mutlu Edecek! Daha Az Çalışarak Daha Çok Verim Almanın Yolları

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 14:01

Şirket içi faaliyetlerdeki en kritik noktalardan biri verimli çalışma. Çünkü artık bilinen bir gerçek var ki çok çalışmak, verimli çalışmak anlamına gelmiyor ve yine çok çalışarak işler istediği gibi gitmeyebiliyor. Bunun yerine az ve öz, yani verimli çalışma söz konusu olduğunda ise iş akışı çok daha sürdürülebilir hale geliyor. Ancak hem çalışanlar hem işletmeler verimli çalışma konusunda hala gereken stratejileri uygulamış değil.

İşte verimli çalışma konusunda tüm profesyonellere kaynak olacak bir rehber!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çalışma süresini kontrol edin.

Çalışma süresini kontrol etmek verimli çalışmanın ilk adımıdır çünkü bir işi yapmak için harcanan süreyi kontrol etme şansı sunar. Saatlerce masa başında oturup iş bitirememek genelikle zaman farkındalığının olmamasından kaynaklanır. Bunun yerine yaptığı işin ve bu iş için harcadığı sürenin farkında olmak ise gereken noktalarda etkili adımları atmak anlamına gelir ve odaklanmaya katkı sağlar.

2. Mola saatleri belirleyin.

İnsan beyninin verimli çalışması için belirli aralıklarda mola vermeye gereksinimi vardır. Genellikle 30-45 dakikalık çalışma periyotlarının arasına 10-15 dakikalık molalar koymak, verimli çalışmak için idealdir. Çünkü hem işin bölümlenmesini kolaylaştırır hem de kişiye ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Durmaksızın çalışan beyin, düzenli molalar veren beyine kıyasla çok daha çabuk yorulur ve verimsiz çalışır.

3. Sosyal medya kullanımını kısıtlayın.

Dijital araçlar, uygulama bildirimleri ve sosyal medya kullanımı iş ortamında odaklanma karşısındaki en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle mesai saatleri içindeyken telefon bildirimlerini kapamak ve özellikle sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmek gerekir. Bunun için yardımcı uygulamalar kullanılabilir veya telefon modu mesai saatlerinde iş moduna ayarlanabilir.

4. Çalışan hedefleri oluşturun.

Şirketlerin de çalışan verimini artırmak için yapabilecekleri bazı şeyler vardır. Bunlardan biri çalışanlar için daha planlı ve özenli hedefler kurgulamaktır. Her çalışan performansını yakından takip etmek ve bireysel hedefleri göz önünde bulundurmak kişiyi teşvik etmeye yardımcıdır. Bu da iş verimini büyük ölçüde artırır çünkü çalışan üzerinde olumlu izlenim bırakır.

5. Verimli çalışanları ödüllendirin.

Şirketlerin çalışan verimini artırmak için yapabileceği bir diğer şey ise ödül metodudur. Bu yönteme göre, verimli çalışan ve hedeflere ulaşan personel ödüllendirilir. Ödül aşamasında ise daha kişisel gereksinimler ve ihtiyaçlar önemsenmelidir. Bu sistem sayesinde çalışan ve iş yeri bağlılığı artar, şirket kültürü pekişir ve motivasyon hızla yükselir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tek seferde tek işe odaklanın.

Bir anda birden fazla iş yapmaya çalışmak, gün sonunda hiçbir şey yapamama riski taşır. Çünkü kişi üzerindeki iş stresini ve baskıyı artırır. Bu aşamada şirketlerin çalışanlara bir anda çok fazla iş vermemesi oldukça önemlidir. Çalışanların ise yapılacak işleri önem sırasına göre kategorize etmesi ve tek seferde tek bir işi bitirmeye odaklanması gerekir.

7. "2 Dakika" kuralını uygulayın.

2 Dakika kuralı, iş hayatında verimli artırmak için kullanılan popüler stratejiler arasındadır. Buna göre; 2 dakika ya da daha kısa sürede tamamlanacak bir iş veya görev varsa bu hemen yapılmalıdır. Çünkü ertelemek sonraki iş akışını aksatma ve diğer işleri bölme riski taşır. Üzerine az vakit harcamak gereken işlerin aradan çıkması ise sonraki işlerin daha kolay tamamlanmasına yardımcı olur.

8. İşe gidiş gelişi avantaja çevirin.

İşe gidiş-geliş için harcanan süre genellikle verimsiz geçer. Ancak özellikle servis, otobüs, metro gibi alanlarda vakit geçiren personel için bu aralık gayet verimli geçirilebilir. Örneğin; mailleri kontrol etmek, mesajları yanıtlamak, iş analizlerine bakmak ya da günlük yapılacaklar listesi oluşturmak bu zaman zarfında tamamlanabilecek şeylerden sadece bazılarıdır.

9. Kusursuz olmaya çalışmayın.

İş hayatında kusursuz olmak ve her şeyi doğru yapmak gibi bir şey yoktur. Aksine, işlerin düzgün ilerlemesi için bazen hata yapmak bile gerekir. Çünkü hatalardan ders çıkaranların kendini geliştirmesi çok daha kolaydır. Bu nedenle profesyonel yaşamda elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmak ana hedef olmalıdır. Bu sayede kusursuz olmaya çalışmanın getirdiği baskı ve hayal kırıklığı ortadan kalkar, kişinin gerçek potansiyeli açığa çıkar.

10. Çalışma ortamını kendinize göre düzenleyin.

Geleneksel ofis tasarımlarının yerine çalışanlara kendi esnek alanlarını yaratma imkanı sunan işletmeler, yüksek motivasyonu teşvik eder. Çünkü bu tür ortamlar, çalışanların kendini rahat hissetmesine ve daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Masa dekorasyonu, kişisel motivasyon panoları ve çerçeve gibi kişisel eşyalar, ofis ortamını canlandırmak için harikadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ergonomik mobilyalar kullanın.

Özellikle masa başı işte çalışanların fiziksel sağlığını düşünmek de çok önemlidir. Ergonomik ve esnek mobilyalar kullanmak, personelin sağlık problemleri ile karşılaşma riskini azaltır. Bu sayede işlere ağrı sızı riski olmadan odaklanmalarına yardımcı olur. Ayrıca kişiye kendini değerli ve iyi hissettirerek düşük motivasyon riskini de önler.

12. Gün ışığından ve bitkilerden faydalanın.

Gün ışığı kişiye enerji ve mutluluk verir. Dolayısıyla doğal aydınlatması olan ve havalandırılan bir ofisteki çalışanlar, güne mutlu ve enerjik başlarlar. Ayrıca ortam havasını tazeleyen iç mekan bitkileri de hem görsel estetiği pekiştirmek hem de ruhsal sağlığı iyileştirmek için kullanılabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın