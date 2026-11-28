Haziranın Adı 'Domuz'dan Geliyor: Köpekten Zemheriye 15 Kelimenin Kökeni
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Bu listede 8. yüzyılda Orhun Yazıtları'na kazınmış bir kelime de var, 1978 dolayında bir tiyatrocunun esprisiyle yayılan bir söz de. Hepsine Nişanyan Sözlük'ten tek tek baktık.
1. Haziranın adında bir hayvan saklı.
2. 'Kel alaka' derken yarı Fransızca konuşuyoruz!
3. Köpek ve köpük
4. Müjdenin Jüpiter'le ne ilgisi var?
5. Çeşmenin başında bir 'göz' var.
6. Öksüz kelimesinde kaybolmuş bir anne var.
7. 'Ne halt ettim?'
8. Zemheri iki dilden yapılma bir kelime.
9. Deniz kenarına neden 'sahil' diyoruz?
10. Orhun Yazıtları'ndaki 'bengü taş' ne demek?
11. Batıl ve iptal
12. 'Gafil avlamak'taki gafil kim?
13. Çiçeğe bin yıl önce 'çeçek' deniyordu.
14. Suret ve siret
15. 'Cemal gider, kemal kalır'
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