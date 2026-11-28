Nişanyan Sözlük'e göre bu hayvan domuz. Kelime Arapça üzerinden Süryanice 'ḥzīrān'dan geliyor, o da 'domuz, yaban domuzu' anlamındaki 'ḥzīrā'dan türemiş. Sözlük okuru 'hınzır' maddesine de gönderiyor. Eski Suriye takviminde bir aya neden domuzun adının verildiği konusunda birkaç ayrı görüş var. Çok anlatılan 'sıcak ay' açıklaması ise sözlükte yok.