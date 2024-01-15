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Hazal Kaya Doğum Haritasını Paylaştı! 15 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!

Hazal Kaya Doğum Haritasını Paylaştı! 15 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.01.2024 - 21:44

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Hadise:

2. Kaan Yıldırım:

3. Hazal Kaya'dan astrolojik paylaşım geldi.

3. Hazal Kaya'dan astrolojik paylaşım geldi.

4. Hazar Ergüçlü'nün olay yaratan dansının ardından dersleri devam ediyor.

4. Hazar Ergüçlü'nün olay yaratan dansının ardından dersleri devam ediyor.

5. Simge Sağın, çok sevdiği birine çiçek aldı.

5. Simge Sağın, çok sevdiği birine çiçek aldı.
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6. Demet Özdemir:

6. Demet Özdemir:

7. DjArtz ve Ezhel stüdyoya girdi.

7. DjArtz ve Ezhel stüdyoya girdi.

8. Burak Deniz, "Bambaşka Biri" dizisindeki karakterine veda etti.

9. Özge Özpirinçci:

9. Özge Özpirinçci:

10. Hande Erçel:

10. Hande Erçel:
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11. Boran Kuzum:

11. Boran Kuzum:

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