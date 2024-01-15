Hazal Kaya Doğum Haritasını Paylaştı! 15 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!
Hazal Kaya Doğum Haritasını Paylaştı! 15 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hadise:
2. Kaan Yıldırım:
3. Hazal Kaya'dan astrolojik paylaşım geldi.
4. Hazar Ergüçlü'nün olay yaratan dansının ardından dersleri devam ediyor.
5. Simge Sağın, çok sevdiği birine çiçek aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Demet Özdemir:
7. DjArtz ve Ezhel stüdyoya girdi.
8. Burak Deniz, "Bambaşka Biri" dizisindeki karakterine veda etti.
9. Özge Özpirinçci:
10. Hande Erçel:
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Boran Kuzum:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın