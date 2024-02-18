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Hayvanat Bahçesinde Akılalmaz Olay! Selfie Çekmek İçin Kafesine Girdiği Aslan Tarafından Parçalandı!

Hayvanat Bahçesinde Akılalmaz Olay! Selfie Çekmek İçin Kafesine Girdiği Aslan Tarafından Parçalandı!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.02.2024 - 15:06

Hindistan’da bir adam, ziyaret etmek için gittiği hayvanat bahçesinde ilginç bir cesaretle içerisinde aslan olan kafese atladı. Hemen selfin çekip kafesten kaçabileceğini düşünen adam için işler hiç de beklediği gibi gitmedi… 

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Dehşete düşüren haber Hindistan’dan geldi. 38 yaşındaki Prahlad Gujjar, Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki hayvanat bahçesini ziyarete gittiği sırada selfin çekmek için Dongalpur isimli aslanın kafesine atladı.

Dehşete düşüren haber Hindistan’dan geldi. 38 yaşındaki Prahlad Gujjar, Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki hayvanat bahçesini ziyarete gittiği sırada selfin çekmek için Dongalpur isimli aslanın kafesine atladı.

Prahlad Gujjar kafese atlar atlamaz aslan ona doğru hareketlendi. Aslanın saldırıya geçtiğini gören 38 yaşındaki adam, kafesteki ağaca tırmanmaya çalıştı ancak daha ağaca ulaşamadan aslan tarafından yakalanarak parçalandı.

Prahlad Gujjar kafese atlar atlamaz aslan ona doğru hareketlendi. Aslanın saldırıya geçtiğini gören 38 yaşındaki adam, kafesteki ağaca tırmanmaya çalıştı ancak daha ağaca ulaşamadan aslan tarafından yakalanarak parçalandı.

Yetkililer, hayvanat bahçesine tek başına gelen adamın ailesine ulaşmaya çalışıyor.

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