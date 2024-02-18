Hayvanat Bahçesinde Akılalmaz Olay! Selfie Çekmek İçin Kafesine Girdiği Aslan Tarafından Parçalandı!
Hayvanat Bahçesinde Akılalmaz Olay! Selfie Çekmek İçin Kafesine Girdiği Aslan Tarafından Parçalandı!
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Dehşete düşüren haber Hindistan’dan geldi. 38 yaşındaki Prahlad Gujjar, Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki hayvanat bahçesini ziyarete gittiği sırada selfin çekmek için Dongalpur isimli aslanın kafesine atladı.
Prahlad Gujjar kafese atlar atlamaz aslan ona doğru hareketlendi. Aslanın saldırıya geçtiğini gören 38 yaşındaki adam, kafesteki ağaca tırmanmaya çalıştı ancak daha ağaca ulaşamadan aslan tarafından yakalanarak parçalandı.
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