Hayranlarına Karşı Çok Kibar, Kız Kardeşi Fotoğrafçılığını Yapıyor: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Adele, onun en büyük hayranlarından biri. Bir ödül gecesinde onu ilk kez gördüğünde tepkisini göstermekten çekinmemişti!
2. Hayranlarına karşı çok, çok kibar! Her konserde ve konser çıkışında hayranlarıyla özel olarak ilgileniyor.
3. Hatta bazen kendisine atılan tweet'lere cevap bile veriyor.
4. Aile ilişkileri çok sıkı. Tıpkı kendisi gibi fıstık bir kız kardeşi var; aynı zamanda onun fotoğrafçılığını da yapıyor.
5. Ölen sevgiliden bahsettiği düşünülen bir şarkısını büyükannesine yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "İstediğiniz hayatı yaşayan birini bulun, o hayatı nasıl elde ettiklerini öğrenin. Kitaplar okuyun, rol modellerinizi akıllıca seçin ve onların yaptıklarını yapın." diyerek gençlere tavsiyeler veriyor.
7. "Tanrı'nın önüne çıktığımda, içimde hiçbir yetenek olmasın istiyorum. 'Verdiği yeteneğin her damlasını kullandım' diyeceğim." Yani çok hırslı ve çalışkan biri!
8. 2012'de bir derginin "En Güzel Yüz" listesine seçildi ve ilk 10'a girdi. Nasıl girmesin?!
9. Kendisi her ne kadar "Yüzümde estetik yok, o kadar fakirdim ki estetik ameliyata verecek param yoktu" dese de; eski fotoğrafları bunu yalanlıyor.
10. Asıl ismi Lizzy Grant. Tüm şarkılarını kendisi yazıyor. Sanatçı karakterini oluşturmadan önce bir albüm yapmıştı, fakat tutmadı. Yaptığı müziğin, kendi görüntüsü sebebiyle değer görmediğini anladığında sağlam image-maker'lar tutarak ekranlarda gördüğümüz karakterine kavuşmaya karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, sence kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın