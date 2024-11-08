Hayır Uzaylı İşi Değil: Mojave Çölü'nün Ortasındaki Devasa Barkodumsu Şeyler Tam Olarak Ne?

Çölün ortasında öylece duran ve devasa bir barkodu andıran çizgileri gören birçok kişi, bu işin ardında bir komplo teorisi olduğunu düşünmeden edemiyor. Fakat işin aslı çok daha farklı. Hatta CIA ile bile ilişkili! İyi de CIA ile ne alakası var? Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻

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