Hayır Uzaylı İşi Değil: Mojave Çölü'nün Ortasındaki Devasa Barkodumsu Şeyler Tam Olarak Ne?
Hayır Uzaylı İşi Değil: Mojave Çölü'nün Ortasındaki Devasa Barkodumsu Şeyler Tam Olarak Ne?
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Bu çizgilerin arkasındaki hikaye, 1957 yılına kadar uzanıyor. O yıl, Sovyetler Birliği’nin Sputnik’i uzaya fırlatmasıyla dünya adeta alarma geçti.
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ABD, Sovyetler’i uzaydan gözlemlemek istiyordu ancak bunu güvenli bir mesafeden yapmak gerekiyordu.
Geleneksel uçaklarla Sovyet topraklarına girmek tehlikeli olduğu için Amerikan istihbaratı, çareyi uzaydan fotoğraflar çekebilecek casus uydular geliştirmekte buldu.
Bu amaçla Corona Uydu Programı başlatıldı. Bu uyduların çektiği fotoğraflardan güvenilir veriler elde edebilmek için ise net bir ölçekleme ölçütüne ihtiyaç vardı.
ABD Hava Kuvvetleri'nin "Çözünürlük Test Çizelgesi" olarak adlandırdığı bu çizgiler, kameraların çözünürlüğünü test etmek için özel olarak tasarlandı.
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Uyduların çektiği görüntülerde, bu devasa beyaz çizgiler sayesinde çözünürlük ve detaylar doğru bir şekilde değerlendirilebiliyordu.
Asıl şaşırtıcı olan ise bu çizgilerin günümüzde hala çölde duruyor olması. CIA, işlevi sona erdiği halde bu çizgileri kaldırmadı.
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