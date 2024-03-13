Hayatınızı Daha Anlamlı Kılacak 10 Gönüllü Sosyal Sorumluluk Fikri
Hayatınızı Daha Anlamlı Kılacak 10 Gönüllü Sosyal Sorumluluk Fikri
Hayatlarımızı daha anlamlı kılmak mümkün!
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1. Gönüllü olarak yaşlılarla vakit geçirmek.
2. Sokak hayvanlarına yardım etmek.
3. Çevre temizliği etkinliklerine katılmak.
4. Okuma yazma destek programlarına dahil olmak.
5. Evsizlere yardım etmek.
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6. Engelli bireylere destek olmak.
7. Kırsal bölgelerde eğitim destek programlarına katılmak.
8. Kan bağışı yapmak.
9. Sağlık taramalarına destek olmak.
10. Kimsesiz çocuklara destek olmak.
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