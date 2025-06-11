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Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir Adına Açılan Sahte Hesaptan Mide Bulandıran Paylaşımlar

Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir Adına Açılan Sahte Hesaptan Mide Bulandıran Paylaşımlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2025 - 12:06

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek adına açılan sahte hesaptan çirkin paylaşımlar yapıldı. Yapılan mide bulandıran paylaşımlara sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

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Elektrik akımına kapılan Manisa BŞB Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan Manisa BŞB Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.

Oturduğu sitenin havuzundaki makina dairesinde elektrik akımına kağılan Zeyrek hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek’in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu açıkladı. Detayları buradan inceleyebilirsiniz…

Ferdi Zeyrek’in kızı adına açılan sahte hesabın yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.

Ferdi Zeyrek’in kızı adına açılan sahte hesabın yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.

Babasının vefatının ardından “Babamın kanını yerde bırakmayın” paylaşımı yapan kızı Nehir Zeyrek adına sahte Instagram hesabı açıldı. Hesaptan yapılan çirkin ve mide bulandıran paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekerken kullanıcılar hesap hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

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Babasının vefatından sonra paylaşım yapmıştı.

Babasının vefatından sonra paylaşım yapmıştı.

Nehir Zeyrek, babası Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra kendi sosyal medya hesabından “Babamın kanını yerde bırakmayın” yazılı bir paylaşım yapmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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