Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir Adına Açılan Sahte Hesaptan Mide Bulandıran Paylaşımlar
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek adına açılan sahte hesaptan çirkin paylaşımlar yapıldı. Yapılan mide bulandıran paylaşımlara sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
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Elektrik akımına kapılan Manisa BŞB Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.
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Ferdi Zeyrek’in kızı adına açılan sahte hesabın yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.
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Babasının vefatından sonra paylaşım yapmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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