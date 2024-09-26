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Hayatını Ege’nin Hangi Sahil Kasabasında Geçirmelisin?

etiket Hayatını Ege’nin Hangi Sahil Kasabasında Geçirmelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 18:01

Hayatını Ege'nin hangi keyifli kasabasında geçirmelisin hiç düşündün mü? Sen kendini bize anlat, biz hangi kasabaya yerleşmen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. En sevdiğin hafta sonu tatil planın bunlardan hangisi?

2. Peki favori deniz ürünü yemeğin hangisi?

3. Senin için tatil demek...

4. Deniz kenarında bir günün nasıl geçiyor?

5. Peki favori içeceğin hangisi?

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6. Tatil rotanı seçerken en önemli kriterin nedir?

7. Tüm yaz kalmak istediğin o evi seçer misin?

8. Son olarak havuz da seçer misin?

Kesinlikle Göcek!

Kesinlikle Göcek!

Senin olayın sakinlik ve deniz, o yüzden yaşaman gereken yer de Göcek. İstediğin zaman tekneyle denize açabilir ve koyları keşfedebilir, kalan zamanında da evinde eşsiz manzara eşliğinde havuza girip hayatını yaşayabilirsin. Çevredeki restoranlar, sakinlik ve daha fazlası tam senlik. Sana çok iyi gelecek!

Kesinlikle Bodrum!

Kesinlikle Bodrum!

Sen hem tatil yapmayı hem de sosyalliğini korumayı çok seviyorsun. Bu yüzden senin yerleşmen gereken yer Bodrum. Bodrum'da hem sosyalleşebilir hem de koylarında sakinliği keşfedebilirsin. Denizi, havası, imkanlarıyla büyük şehirden geldiğinde seni şaşırtmayacak, bir anda sakinliğe çekmeyecek o yer kesinlikle Bodrum!

Kesinlikle Fethiye!

Kesinlikle Fethiye!

Çalış Plajı ve çevresinde huzuru ve sakinliği bulabilirsin çünkü oralar tam senlik. Sanal özel villanda günü geçirebilir, sabahları kimseler yokken denize girebilirsin çünkü bu aktivite tam senlik. Hem diğer yerler kadar kalabalık değil hem de elinin altında her olanak var. Doğası da çok güzel olduğu için doğa aktiviteleri de yapabilirsin.

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