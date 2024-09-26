Hayatını Ege’nin Hangi Sahil Kasabasında Geçirmelisin?
Hayatını Ege’nin Hangi Sahil Kasabasında Geçirmelisin?
Hayatını Ege'nin hangi keyifli kasabasında geçirmelisin hiç düşündün mü? Sen kendini bize anlat, biz hangi kasabaya yerleşmen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. En sevdiğin hafta sonu tatil planın bunlardan hangisi?
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2. Peki favori deniz ürünü yemeğin hangisi?
3. Senin için tatil demek...
4. Deniz kenarında bir günün nasıl geçiyor?
5. Peki favori içeceğin hangisi?
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