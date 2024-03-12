Hayatını Değiştirecek O Kitap Hangisi?
Hayatını Değiştirecek O Kitap Hangisi?
Herkesin hayatına etki eden, unutamadığı bir kitap vardır. Senin hayatına etki edecek kitap hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?
2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?
3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?
4. En sevdiğin müzik türü hangisi?
5. Hangisi senin favori hobin?
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6. Tatile çıktığında hangisini yapmayı tercih edersin?
7. Hangi mevsimi daha çok seversin?
8. Son olarak baktığında sana en huzurlu hissettiren manzara hangisi?
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