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Hayatını Değiştirecek O Kitap Hangisi?

etiket Hayatını Değiştirecek O Kitap Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 11:34

Herkesin hayatına etki eden, unutamadığı bir kitap vardır. Senin hayatına etki edecek kitap hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Boş zamanlarında yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?

2. Senin için ideal hafta sonu aktivitesi hangisidir?

3. En çok hangi film türünü izlemekten hoşlanırsın?

4. En sevdiğin müzik türü hangisi?

5. Hangisi senin favori hobin?

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6. Tatile çıktığında hangisini yapmayı tercih edersin?

7. Hangi mevsimi daha çok seversin?

8. Son olarak baktığında sana en huzurlu hissettiren manzara hangisi?

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Zülfü Livaneli Serenad

Zülfü Livaneli Serenad

Bu roman farklı kültürler arasındaki ilişkilere ve aşka gücüne odaklanıyor. Karakterlerin yaşadığı deneyimler ve karşılaştıkları zorluklar, okuyanları hikayenin içine sürüklüyor. Bu kitabı okuduğunda bir daha unutman mümkün değil! Serenad, kültürel farklılıkları anlama ve empati kurma yeteneğini geliştirerek insan ilişkilerine ve yaşamın anlamına dair yeni perspektifler sunabilir. Böylece hayata dair yepyeni bir bakış açısı kazanabilirsin!

Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf

Bu klasik eser, aşk, tutku ve toplumsal normlar arasındaki çatışmayı anlatır. Yusuf'un içsel çatışmaları ve toplumun beklentileriyle baş etme mücadelesi, okuyanlara bireysel özgürlük ve kendi değerlerine sadık kalmak konusunda ilham veriyor. İnsanın iç dünyasına dair derinlemesine bir keşif sunarken, kendi kimliğini bulma ve yaşamın anlamını sorgulama sürecinde etkilenmeni sağlayabilir. Bu kitabı okuduğunda hayata daha farklı bakmaya başlayabilir, duygu ve düşüncelerini buna göre yönetebilirsin!

Elif Şafak Aşk

Elif Şafak Aşk

Bu roman farklı zaman dilimlerinde geçen ve birbirine bağlı hikayeleri içeriyor. Karakterlerin yaşadığı aşkların, tutkuların, acıların ve sevinçlerin anlatıldığı bu kitap okuyanlara insan ilişkilerini, aşkın farklı yönlerini ve toplumsal normları sorgulama fırsatı sunuyor. Aynı zamanda kitap, geçmişten günümüze uzanan birçok dönemi ve İstanbul'un dokusunu da işliyor. Bu kitabı okurken kendini kaybedecek, sürükleyiciliğiyle etkisinden çıkamayacaksın!

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