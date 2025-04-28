Hayatın Boyunca Tek Bir Yemek Yapma Şansın Olsa Bu Hangisi Olurdu?
Sevdiğin bütün yemekleri şöyle bir düşün bakalım. Bütün ömrün boyunca tek bir yemek tercih edecek olsan hangisi ile hayatına devam ederdin? Düşünmesi bile zor olsa da sana birbirinden lezzetli 4 sonuç ile geldik. Testi çöz bakalım....
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1. İlk soru ile başlayalım. Yemek yaparken zamanlama senin için ne kadar önemli?
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2. Peki, açken sen sen misin yoksa herkes senden kaçmalı mı?
3. Hayal gücünü çalıştırma vakti! Mutfakta bir süper gücün olsa ne olsun isterdin?
4. Yemek pişirirken vaktini nasıl değerlendiriyorsun, dürüstçe cevapla!
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutlaka mutfakta başına gelir?
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6. Saatlerce yemek yaparım çünkü o ilk lokmadaki haz beni mest ediyor diyenlerden misiniz?
7. Uykunun arasında karnının guruldadığını hissettin diyelim... Ne yaparsın?
8. Son olarak yemek yapma faslı bitti. Bu noktada senin gözünü ne korkutur?
Makarna
Kuru Fasulye & Pilav
Mantı
Tavuk Sote
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