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Hayatın Boyunca Tek Bir Yemek Yapma Şansın Olsa Bu Hangisi Olurdu?

etiket Hayatın Boyunca Tek Bir Yemek Yapma Şansın Olsa Bu Hangisi Olurdu?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 20:31

Sevdiğin bütün yemekleri şöyle bir düşün bakalım. Bütün ömrün boyunca tek bir yemek tercih edecek olsan hangisi ile hayatına devam ederdin? Düşünmesi bile zor olsa da sana birbirinden lezzetli 4 sonuç ile geldik. Testi çöz bakalım....

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1. İlk soru ile başlayalım. Yemek yaparken zamanlama senin için ne kadar önemli?

2. Peki, açken sen sen misin yoksa herkes senden kaçmalı mı?

3. Hayal gücünü çalıştırma vakti! Mutfakta bir süper gücün olsa ne olsun isterdin?

4. Yemek pişirirken vaktini nasıl değerlendiriyorsun, dürüstçe cevapla!

4. Yemek pişirirken vaktini nasıl değerlendiriyorsun, dürüstçe cevapla!

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutlaka mutfakta başına gelir?

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6. Saatlerce yemek yaparım çünkü o ilk lokmadaki haz beni mest ediyor diyenlerden misiniz?

7. Uykunun arasında karnının guruldadığını hissettin diyelim... Ne yaparsın?

8. Son olarak yemek yapma faslı bitti. Bu noktada senin gözünü ne korkutur?

Makarna

Senin yemek yapma anlayışın sadece, 'İşimi görsün yeter!' mantığı... O yüzden makarna senin hayatın boyunca yemeği tercih edeceğin tek yemek. Yemek yaparken hiçbir şeyi kafana takmıyorsun... Hızlıca pişir, sosu dök, afiyetle ye ve hemen işlerine dön. Hem lezzetli hem de pratik bir yemek olarak makarna seçmene hiç şaşırmadık!

Kuru Fasulye & Pilav

Senin için yemek yapmak, bolca sabır ve özen demek! Asla yapmış olmak için yemek yapmazsın. Ayrıca geleneksel yemeklere de bayılıyorsun. Uzun uzun yemek hazırlamaktan da asla gocunmazsın çünkü sonucunu düşündüğün an ağzın sulanıyor bile. Yavaş ama her şey lezzetli olsun diyorsan, tercihin konusunda seni tebrik ediyoruz!

Mantı

Senin için yemek yapmak biraz zahmetli bir iş ama seni hiç yıldırmıyor. Zaman alır, uğraştırır ama yine de yapmaya da hiç üşenmezsin. Çünkü önemli olan bu emeğin karşılığında alacağın tat... . Makarna gibi pratik yemekler değil, mantı gibi ustalık gerektiren yemekleri hazırlamak senin için asıl mesele. Harika bir seçim!

Tavuk Sote

Bazen kolayca yapılabilen, ama her zaman sağlıklı ve dengeli bir şey yapmak istersin. Yemekle çok uğraşmayıp yine de çok lezzetli olsun diyorsan seçimin harika olmuş! Yemek işine kafa yormak istemesen de tavuk sotenin lezzetine hayır diyememene hiç şaşırmadık...

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