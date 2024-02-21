Hayatı Değerli Kılmayı Amaçlayan İkigai Felsefesi Nedir?

Sonra, topluma nasıl katkıda bulunabileceğinizi düşünmelisiniz. Herkesin kendine özgü bir şey sunabileceği bir alan vardır. İşte bu noktada, İkigai'nin önemli bir parçası devreye girer. Topluma nasıl yardım edebileceğinizi düşünün ve bu doğrultuda adımlar atın. Bu, sadece size değil, etrafınızdaki insanlara da fayda sağlayacak ve daha anlamlı bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.