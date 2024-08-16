Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek: İzledikten Sonra Motivasyon ve İlham Veren 12 Film
Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek: İzledikten Sonra Motivasyon ve İlham Veren 12 Film
Bazı filmler vardır ki izlediğimizde bize umut olur, tekrar ayağa kalkmamızı sağlar. Eğer şu an o tarz bir filme ihtiyaç duyuyorsan bu listemiz senin için!
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1. Whiplash (2014)
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2. Taare Zameen Par (2007)
3. The Pursuit of Happyness (2006)
4. Freedom Writers (2007)
5. The Whale (2022)
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6. The Greatest Showman (2017)
7. Lo imposible (2012)
8. Up in the Air (2009)
9. Molly's Game (2017)
10. Wild (2014)
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