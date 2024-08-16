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Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek: İzledikten Sonra Motivasyon ve İlham Veren 12 Film

etiket Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek: İzledikten Sonra Motivasyon ve İlham Veren 12 Film

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 18:01

Bazı filmler vardır ki izlediğimizde bize umut olur, tekrar ayağa kalkmamızı sağlar. Eğer şu an o tarz bir filme ihtiyaç duyuyorsan bu listemiz senin için!

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1. Whiplash (2014)

IMDb: 8,5

Küçük yaşlardan itibaren davul çalmaya başlayan Andrew, alanında tam bir uzman olmayı hedefler. Üniversite seçiminde ülkenin en prestijli müzik okulu olarak gördüğü Scharffer Konservatuarı'na girer. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen derslerinin dışında da büyük bir azimle çalışmaya devam eder.

2. Taare Zameen Par (2007)

IMDb: 8,3

Harfleri ve sayıları algılamakta zorluk çeken bir çocuk, çevresi ve ailesi tarafından tembel ve zeka geriliği olan biri olarak görülür. Yatılı okula gönderilen çocuk, çalışmayı öğrenmesi için burada kalmaya başlar. Hayatı, resim öğretmeniyle tanıştıktan sonra değişir ve büyük başarılar elde eder.

3. The Pursuit of Happyness (2006)

IMDb: 8,0

'Umudunu Kaybetme', gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek yazılmıştır. Film, bir baba ile oğlunun maddi ve manevi zorluklarla nasıl başa çıktığını ve umutlarını hiç yitirmeden daha iyi bir yaşam için nasıl mücadele ettiklerini konu edinir.

4. Freedom Writers (2007)

IMDb: 7,6

Öğretmen Erin, farklı kökenlerden gelen öğrencilere karşı eğitimin sınırlarını okul hayatlarının ötesine taşımak istemektedir. Zamanla onlarla iletişim kurmayı başaran Erin, gençleri hayata bağlamayı başarır.

5. The Whale (2022)

5. The Whale (2022)

IMDb: 7,6

The Whale, önemli dünya klasikleri arasında yer alan 'Moby Dick' eserindeki beyaz balinaya takıntılı derecede hayran olan İngilizce öğretmeni Charlie'nin, obezite sorunuyla mücadele eden bir adam olarak yaşadıkları ele alınıyor.

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6. The Greatest Showman (2017)

IMDb: 7,5

12 yaşında askerlere atıştırmalık ve kiraz likörü satarak ticaret hayatına başlayan P.T. Barnum, 1841 yılında benzersiz bir hayalle yola çıkar; dünyanın en görkemli gösterisini sergilemek.

7. Lo imposible (2012)

IMDb: 7,5

Maria ve Henry, üç çocuklarıyla birlikte kış tatili için Tayland'a giderler. Bu tropikal cennette birkaç gün güzel vakit geçirmeyi planlayan aile, 25 Aralık akşamı düzenlenen Noel partisine katılır ve doyasıya eğlenirler. Ertesi sabah havuzda keyif yaparken korkunç bir gürültüyle ortalık sarsılmaya başlar. Maria ve Henry dehşet içinde donakalır ve otelin duvarlarını aşan dev dalgalar hızla üzerlerine gelmektedir!

8. Up in the Air (2009)

IMDb: 7,4

Ryan Bingham, iş yaşamının neredeyse tamamını şehirden şehire seyahatler yaparak geçiren, düşük maaşlı bir şirket çalışanıdır. Ancak çalıştığı şirketin seyahat bütçesini kısmasıyla birlikte, Ryan Bingham beklenmedik bir mücadele içine sürüklenir.

9. Molly's Game (2017)

IMDb: 7,4

Molly Bloom, gençlik yıllarında Olimpiyat düzeyinde kayak sporu yapmış ve ardından sanat, spor ve finans dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı poker turnuvaları düzenleyerek büyük kazançlar elde etmiştir. Ancak, kara para aklama dahil birçok yasa dışı faaliyetle suçlanarak FBI tarafından gözaltına alınır. Avukatı Charlie Jaffey, onu ciddi hapis ve para cezalarından korumak için mücadele edecektir.

10. Wild (2014)

IMDb: 7,1

Cheryl Strayed, çok sevdiği annesinin ölümüyle sarsılmış, uyuşturucu batağına düşmüş ve evliliğin sona ermesiyle hayatını adeta kendi kendine yok etmeye adamış bir kadındır. Cheryl, annesi Bobbi'nin anıları ve geçmişin karanlık yüzüyle mücadele ederken beklenmedik bir karar verir.

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11. A Good Year (2006)

IMDb: 6,9

Bir İngiliz yatırım komisyoncusu, amcasının çocukluk yıllarını geçirdiği Provence'daki şatosunu ve bağını miras alır. Satışa çıkarılacak mülkü restore etmeye çalışırken yeni ve huzurlu bir yaşam tarzı keşfeder.

12. Brittany Runs a Marathon (2019)

IMDb: 6,8

Spor salonuna gitmek için parası olmayan Brittany, komşusu Catherine'in teşvikiyle koşmaya başlar. İlk başta tereddütle başladığı koşuya zamanla alışan Brittany, gün geçtikçe daha uzun mesafeler koşmaya başlar. Artık hayatında bir hedefi vardır: New York Maratonu'na katılmak.

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