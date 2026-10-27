Hayat Seni Asla Sadece Gitmek İstediğin Yere Götürmez

Karşında hayatında yönünü kaybetmiş, ayrılık yaşamış, başarısız olmuş, yeniden başlamak isteyen insanlar var.

Onlara kendi hikâyeni anlatıyorsun.

Konuşma bittiğinde genç bir adam yanına geliyor.

Gözleri dolu.

“Bugün buraya gelmeden önce hayatımdan vazgeçmek üzereydim,” diyor. “Ama sizi dinleyince ilk kez yaşadıklarımın hayatımın sonu olmak zorunda olmadığını düşündüm. Yardım alacağım. Yeniden deneyeceğim.”

O an susuyorsun.

Çünkü birden yıllar önceki o akşamı hatırlıyorsun.

Televizyonun karşısında oturduğun sıradan bir akşamı…

İtalyanca konuşulan o filmi…

Kursa kaydolduğun günü…

Tanıştığın insanı…

Âşık oluşunu…

Evliliğini…

Boşandığın geceyi…

Şehir değiştirişini…

Kendini bulmak için çıktığın yolculuğu…

Ve şimdi karşında duran bu genci.

Bir anda zihninde bütün parçalar birleşiyor.

Sen o akşam İtalyanca öğrenmeye karar verdiğini sanmıştın.

Ama belki de o karar seni, yıllar sonra bir insanın hayatına dokunacağın bu salona getiren ilk adımdı.

İtalyanca kursuna dil öğrenmek için gitmiştin.

Orada aşkı bulmuştun.

Aşkı bulduğunda mutluluğu bulduğunu sanmıştın.

Evliliğin bittiğinde her şeyini kaybettiğini düşünmüştün.

Oysa o kayıp seni başka bir şehre götürmüştü.

O şehir seni başka insanlarla tanıştırmıştı.

O insanlar seni kendinle tanıştırmıştı.

Ve kendini tanıdığında, başkalarının hayatına dokunabilecek birine dönüşmüştün.

İşte o gün çok önemli bir şey anlıyorsun:

Hayat bazen seni istediğin yere götürmez. Çünkü henüz gitmen gerektiğini bilmediğin bir yer vardır.

Ve belki de insanın en büyük yanılgısı, yaşadığı olayları yalnızca yaşandıkları anda değerlendirmesidir.

Bir şey seni mutlu ettiğinde onun iyi olduğunu düşünürsün.

Bir şey canını yaktığında onun kötü olduğunu düşünürsün.

Oysa bir olayın hayatındaki gerçek yerini, bazen ancak yıllar sonra anlayabilirsin.

Bugün kayıp dediğin şey, yarın özgürlüğünün başlangıcı olabilir.

Bugün reddedildiğin iş, seni kendi işini kurmaya götürebilir.

Bugün bitti diye ağladığın ilişki, seni kendinle tanıştırabilir.

Bugün yanlışlıkla girdiğin bir sokak, hayatının en önemli insanıyla karşılaşacağın yer olabilir.

Ve bugün hiçbir anlam veremediğin bir olay, yıllar sonra bütün hikâyenin kilit taşı hâline gelebilir.