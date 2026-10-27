Hayat Seni Asla Sadece Gitmek İstediğin Yere Götürmez
Bazı kararları neden verdiğini, ancak yıllar sonra anlarsın.
Bir akşam evdesin.
Yapacak pek bir şeyin yok. Televizyonu açıyorsun. Kanalları değiştirirken bir İtalyan filmine denk geliyorsun.
Normalde altyazılı film izlemeyi pek sevmezsin. Ama nedense o akşam kanalı değiştirmiyorsun.
Film başlıyor.
Bir süre sonra fark ediyorsun ki hikâyeden çok, konuşulan dil ilgini çekiyor.
İtalyanca…
Kelimelerin melodisi, insanların konuşurken ellerini kullanışı, o dilin içindeki tutku…
İçinden bir şey geçiyor:
“Ne kadar güzel bir dil. Keşke ben de konuşabilsem.”
Sonra, belki de hayatının en önemli kararlarından birini verdiğinin farkında bile olmadan, telefonunu eline alıyorsun.
Google’a yazıyorsun:
“İtalyanca kursları.”
Birkaç gün sonra bir kursa kaydoluyorsun.
Amacın çok net.
İtalyanca öğrenmek.
Ne bir ilişki arıyorsun ne hayatını değiştirmek istiyorsun ne de yeni bir başlangıç yapma niyetin var.
Sadece bir dil öğrenmek istiyorsun.
Ama hayatın senin için başka bir planı var.
Boşandıktan sonra yaşadığın şehir sana ağır gelmeye başlıyor.
Yıllar sonra, yüzlerce insanın katıldığı bir salonda konuşma yapıyorsun.
Çünkü hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez.
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