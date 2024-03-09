Hayallerine Ulaşmayı Engelleyen Şey Ne?
Hayallerine Ulaşmayı Engelleyen Şey Ne?
Hayallerine ulaşmak için eminiz birçok engeli aşmışsındır. Ancak belki de aşman gereken son bir engel kalmıştır. Onun ne olduğunu öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle söyle bakalım, zorluklarla başa çıkma yaklaşımını nasıl tanımlarsın?
2. Peki başarısız olunca bu tepkilerden hangisini verirsin?
3. Ne kadar disiplinli bir insansın diye sorsak?
4. Şimdi de söyle bakalım, gün içerisindeki zamanını nasıl yönetiyorsun?
5. Genelde eleştirilere nasıl tepki verirsin?
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6. Şimdi de söyle bakalım, değişime ne kadar iyi adapte olursun?
7. Karar verirken korkularının esiri olan bir insan mısın?
8. Son olarak söyle bakalım, hayallerini gerçekleştirmek konusunda ne kadar proaktifsin?
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