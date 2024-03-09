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Hayallerine Ulaşmayı Engelleyen Şey Ne?

etiket Hayallerine Ulaşmayı Engelleyen Şey Ne?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 12:18

Hayallerine ulaşmak için eminiz birçok engeli aşmışsındır. Ancak belki de aşman gereken son bir engel kalmıştır. Onun ne olduğunu öğrenmek ister misin? 

Haydi teste o zaman! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, zorluklarla başa çıkma yaklaşımını nasıl tanımlarsın?

2. Peki başarısız olunca bu tepkilerden hangisini verirsin?

3. Ne kadar disiplinli bir insansın diye sorsak?

4. Şimdi de söyle bakalım, gün içerisindeki zamanını nasıl yönetiyorsun?

5. Genelde eleştirilere nasıl tepki verirsin?

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6. Şimdi de söyle bakalım, değişime ne kadar iyi adapte olursun?

7. Karar verirken korkularının esiri olan bir insan mısın?

8. Son olarak söyle bakalım, hayallerini gerçekleştirmek konusunda ne kadar proaktifsin?

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Dışsal Engeller ve Koşullar

Verdiğin cevaplara göre senin hayallerine ulaşmasını zorlaştıran önemli dışsal engeller olabilir. Finansal sıkıntılar, ailevi sorunlar veya sağlık problemleri gibi faktörlerle başa çıkabilme stratejilerini belirlemek, bu engelleri aşman için tek çaren gibi görünüyor. Doğru strateji ile bütün engelleri aşabileceğine inanıyoruz.

Motivasyon Kaybı ve Zaman Yönetimi!

Verdiğin cevaplara göre senin hayallerine ulaşmana engel olan şeyler zaman yönetimi problemleri ve motivasyon kaybı olabilir. Bu durumu aşmak için, etkili zaman yönetimi becerileri geliştirmek ve düzenli olarak motivasyonunu yüksek tutacak stratejileri benimsemek önemlidir. Bununla ilgili biraz düşün istersen.

Kendine Güvensizlik ve Negatif Düşünceler!

Verdiğin cevaplara göre senin hayallerine ulaşmanda en büyük engeller kendine güvenmeme ve negatif düşünceler olabilir. Bu durumu aşmak için özgüvenini artırmaya yönelik çalışmalar ve olumlu düşünce alıştırmaları yapman oldukça önemli. Bunun üzerine düşersen rahatlıkla bu engelleri aşacağını düşünüyoruz.

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