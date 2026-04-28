Hayal Gücünün İflası: Bir Şehri İleri Taşıyan Şey Aslında Nedir?

Kimi şehirler coğrafyasına yenilir: sanayi kuşağının dışında kalmıştır, limanı sığdır, demiryolu uğramaz. Kimi şehirler ise kendi kibrine yenilir: 'Biz böyle güzeliz' der, ama o güzellik zamana takılıp kalmış bir fotoğraf gibidir. İşte asıl sorun bu fotoğrafa âşık olan zihniyettir. Belediye başkanları vizyonunu 'bir heykel diktik, bir park yaptık' ile sınırlar. Esnafı 'yeter ki dükkanım açık kalsın' der. Sanayicisi ithalata endekslidir, Ar-Ge nedir bilmez. Üniversitesi varsa eğer, o da şehirden kopuk bir kule gibi yükselir ne öğrencisi sokakta ne fikri pazarda.

Peki bu şehirde yaşayanlar nasıl mutlu kalabiliyor? İşte burası daha karmaşık. Bir kısmı mutlu değil, sadece uyuşmuştur. Alışmıştır trafiğin aynı saatte tıkanmasına, aynı kahvenin aynı tatsızlıkta sunulmasına. 'Değişim' onlara göre bir tehdittir; çünkü değişim sadece binaları değil, alışkanlıkları, komşuluk ilişkilerini, hatta mahalle baskısını sarsar. Mutlulukları, yeniliğin getireceği kaygıyı duymamaktır. Bir başka kesim ise bilinçli olarak durağanlığı tercih eder: 'Sakin şehir' unvanı alırlar, organik pazarlar kurarlar, el sanatlarını överler. Oysa burada bir yanılgı vardır: Sakinlik ile durgunluk aynı şey değildir. Sakin şehir, zamanı yavaşlatır ama durdurmaz; durgun şehir ise takvimi yırtıp atmıştır.