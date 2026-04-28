Hayal Gücünün İflası: Bir Şehri İleri Taşıyan Şey Aslında Nedir?

Kimse 24 saat boyunca vızıldayan, on iki ayı turist telaşıyla geçen bir metropol hayali kurmuyor. İstenen o değil. İstenen, şehrin bir nabzı olması; sabah kahvesini yudumlayan esnafla, öğlen çarşıda alışveriş yapanlarla, akşam sahilde yürüyen ailelerle, yılın belirli zamanlarında açan festivallerle – yani kendine özgü bir ritmiyle – hissedilen bir canlılık. Nefes alan şehir, binaları değil, ara sokaklarında yürüyen insanın yüzündeki ifadeyi değiştirir. O şehrin sakini, sabah uyandığında şehrin de uyandığını hisseder; gece yatağa yattığında şehrin de usulca dinlendiğini bilir. Oysa durgun şehirde nefes tutulmuş gibidir: Her şey yerli yerinde ama hiçbir şey yerinden kıpırdamaz. Ve en acısı, orada yaşayanlar artık bu nefes darlığını fark etmez olmuştur.
Bir şehri ileri kılan şey nedir peki? Müzeler mi, gurme restoranları mı, plajları mı? Bunlar vitrindir. Olmazsa olmazdır ama tek başına yetmez. Vitrini parlayıp da içi boş olan şehirler gördük: turizm patlar, yazın dolar, kışın hayalet şehre döner. Arkeolojik zenginlik taştan ibarettir, onu canlandıracak anlatı yoksa. Deniz kumsaldan ibarettir, arkasında bir kültür üretimi yoksa.
Asıl itici güç, o şehirde yaşayanların kendini yenileme cesaretidir ve bunu yaparken de şehrin ruhunu kaybetmemeyi bilmektir. Üniversitesinin ileri eğitim düzeyi değil, üniversite ile şehir arasındaki sinapsların kuvvetli olmasıdır. Sanayisinin büyüklüğü değil, sanayinin bugünü değil yarını düşünebilmesidir. İş dünyasının statükoculuğu, en büyük zehirdir. 'Hep böyle geldi, böyle gider' diyen bir tüccar, o şehrin damarlarına pıhtı koyar.