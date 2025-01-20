Hava Gittikçe Eksilere Düşüyor... Bu Kışı Hasta Olmadan Geçirmenizi Sağlayacak 11 Tüyo

Hastalık bir anda kimseyi hemen yataklara düşürmüyor. Belirtileri ile aslında küçük küçük kendini belli ediyor. O yüzden belirtileri görmeye başladığınız andan itibaren hastalığın ilerlemesini engellemek için bir şeyler yapabilirsiniz. 'Küçük bir hapşırık, 1-2 öksürük. Ne olacak?' diye düşünmeyin. Bu belirtileri görmeye başladınızda sıcak bir çorba içebilir ve bol bol dinlenebilirsiniz. Bu sayede hastalığınızın ilerlemesini engellemeniz mümkün!