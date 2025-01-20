Hava Gittikçe Eksilere Düşüyor... Bu Kışı Hasta Olmadan Geçirmenizi Sağlayacak 11 Tüyo
Hava Gittikçe Eksilere Düşüyor... Bu Kışı Hasta Olmadan Geçirmenizi Sağlayacak 11 Tüyo
Kış aylarını hasta olmadan geçirmek çok zor. Ama bu yolda bize yardımcı olacak bazı tüyolar var. Biraz kendinize dikkat ederek geçirirseniz bu kışı hastalıksız atlatabilirsiniz. Peki yapmanız gerekenler neler birlikte bakalım mı?
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1. Doğru beslenmek her şeyin başı!
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2. Kışın su içmek çok ihmal ediliyor.
3. Vücut sıcaklığının düşmesi hastalıklara davetiye demek!
4. Sağlıklı olmanın yolu iyi bir uykudan geçiyor.
5. Ellerimizi bol bol yıkamak, hastalıklardan uzak durmamızı sağlıyor.
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6. Bağışıklığı güçlendirmek için bazen takviye kullanılabilir.
7. Sporsuz bir hayat düşünülemez!
8. Kimse stressiz bir hayat yaşamıyor.
9. Kış bile olsa evi havalandırmak şart!
10. Kalabalık ortamlar, hastalık yayıyor.
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11. Hastalık yavaş yavaş geliyorum diyor!
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