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Hatay’ın İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesi Muhtarının İlk İcraatı Takdir Topladı!

Hatay’ın İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesi Muhtarının İlk İcraatı Takdir Topladı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 12:21

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi muhtarlığını kazanan Özcan Kaya'nın ilk icraatı takdir topladı.

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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim ile birlikte mahalle muhtarları belirlendi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim ile birlikte mahalle muhtarları belirlendi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi muhtarlığını kazanan Özcan Kaya'nın ilk icraatı ise halk tarafından takdir topladı.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi muhtarlığını kazanan Özcan Kaya'nın ilk icraatı ise halk tarafından takdir topladı.

Özcan Kaya, seçimleri kazandıktan sonra ilk olarak cenaze evlerinde verilen taziye yemeklerini kaldırdı.

Özcan Kaya, seçimleri kazandıktan sonra ilk olarak cenaze evlerinde verilen taziye yemeklerini kaldırdı.

Sarıseki Mahallesi muhtarı Kaya, mahallenin birçok yerine "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" yazılı afişler astırdı.

Sarıseki Mahallesi muhtarı Kaya, mahallenin birçok yerine "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" yazılı afişler astırdı.

Sarıseki Mahallesi muhtarının ilk icraatına gelen tepkiler 👇🏻

Sarıseki Mahallesi muhtarının ilk icraatına gelen tepkiler 👇🏻
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