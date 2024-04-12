Hatay’ın İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesi Muhtarının İlk İcraatı Takdir Topladı!
Hatay’ın İskenderun İlçesi Sarıseki Mahallesi Muhtarının İlk İcraatı Takdir Topladı!
Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi muhtarlığını kazanan Özcan Kaya'nın ilk icraatı takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim ile birlikte mahalle muhtarları belirlendi.
Hatay’ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi muhtarlığını kazanan Özcan Kaya'nın ilk icraatı ise halk tarafından takdir topladı.
Özcan Kaya, seçimleri kazandıktan sonra ilk olarak cenaze evlerinde verilen taziye yemeklerini kaldırdı.
Sarıseki Mahallesi muhtarı Kaya, mahallenin birçok yerine "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür" yazılı afişler astırdı.
Sarıseki Mahallesi muhtarının ilk icraatına gelen tepkiler 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda