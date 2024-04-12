Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bölgesel Bazda Yerel Seçim Sonuçları: Hangi Parti Hangi Bölgede Birinci Oldu?

Bölgesel Bazda Yerel Seçim Sonuçları: Hangi Parti Hangi Bölgede Birinci Oldu?

seçim
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 11:28

Hangi parti hangi bölgede birinci oldu? İşte bölgesel bazda yerel seçim sonuçları 👇🏻

Kaynak: Veri Analisti Murat Kızılboğa

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kazananlar belli oldu. Peki hangi bölgede hangi parti birinci oldu? Gelin birlikte bakalım!

31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kazananlar belli oldu. Peki hangi bölgede hangi parti birinci oldu? Gelin birlikte bakalım!

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. CHP - % 44,8 ( -1,3 )

2. AK Parti - % 31,7 ( +3,9 )

3. MHP - % 7,2 ( - 12,1 )

4. Yeniden Refah - % 5,1

5. İYİ Parti - % 4,0 ( +2,9 )

6. DEM Parti - % 2,4 ( +2,3 )

7. ZAFER - % 1,5

8. Diğerleri - % 3,3 ( -2,3 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. CHP - % 38,2 ( +6,1 )

2. AK Parti - % 25,0 ( -6,7 )

3. MHP - % 12,0 ( - 3,4 )

5. İYİ Parti - % 6,5 ( -4,0 )

4. Yeniden Refah - % 5,8

6. DEM Parti - % 3,0 ( +0,4 )

7. ZAFER - % 2,1

8. Diğerleri - % 7,4 ( -0,1 )

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. CHP - % 50,4 ( +13,1 )

2. AK Parti - % 30,5 ( -3,2 )

3. MHP - % 5,7 ( - 3,7 )

4. İYİ Parti - % 4,4 ( -7,8 )

5. DEM Parti - % 2,6 ( +1,8 )

6. ZAFER - % 1,9

7. Yeniden Refah - % 1,8

8. Diğerleri - % 2,7 ( -3,9 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. CHP - % 44,3 ( +4,9 )

2. AK Parti - % 28,1 ( -7,1 )

3. MHP - % 8,5 ( - 1,2 )

5. İYİ Parti - % 6,0 ( -1,7 )

4. Yeniden Refah - % 2,8

6. DEM Parti - % 2,8 ( +1,0 )

7. ZAFER - % 2,3

8. Diğerleri - % 5,2 ( -1,0 )

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. CHP - % 40,8 ( +10,2 )

2. AK Parti - % 36,1 ( -16,6 )

3. Yeniden Refah - % 8,9

4. İYİ Parti - % 4,1 ( -4,5 )

5. MHP - % 2,7 ( - 0,1 )

6. ZAFER - % 2,1

7. SAADET - % 1,6 ( -0,3 )

8. Diğerleri - % 3,7 ( +0,6 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. CHP - % 33,2 ( +7,8 )

2. AK Parti - % 32,0 ( -15,0 )

3. MHP - % 9,2 ( - 0,6 )

4. Yeniden Refah - % 9,1

5. İYİ Parti - % 4,9 ( -4,2 )

6. BBP - % 3,2 ( -0,7 )

7. ZAFER - % 3,1

8. Diğerleri - % 5,3 ( +0,5 )

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. DEM Parti - % 32,5 ( +6,9 )

2. AK Parti - % 29,6 ( -17,5 )

3. Yeniden Refah - % 16,9

4. CHP - % 11,5 ( +10,7 )

5. HÜDA-PAR - % 3,7

6. ZAFER - % 1,0

7. SAADET - % 0,9 ( -10,5 )

8. Diğerleri - % 3,9 ( -11,2 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. DEM Parti - % 32,7 ( +1,0 )

2. AK Parti - % 28,6 ( -15,4 )

3. Yeniden Refah - % 13,5

4. CHP - % 11,4 ( +3,8 )

5. HÜDA-PAR - % 4,2

6. MHP - % 2,2 ( -0,4 )

7. SAADET - % 1,2 ( -4,7 )

8. Diğerleri - % 6,2 ( -2,0 )

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. AK Parti - % 41,0 ( -10,0 )

2. CHP - % 27,9 ( +16,8 )

3. İYİ Parti - % 12,2 ( -3,6 )

4. Yeniden Refah - % 9,4

5. MHP - % 4,9 ( - 2,4 )

6. ZAFER - % 1,3

7. SAADET - % 0,9 ( -5,4 )

8. Diğerleri - % 2,4 ( -6,1 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. AK Parti - % 37,0 ( -12,2 )

2. CHP - % 25,9 ( +6,3 )

3. MHP - % 13,2 ( - 1,8 )

4. Yeniden Refah - % 9,4

5. İYİ Parti - % 7,2 ( -2,0 )

6. SAADET - % 1,7 ( -1,6 )

7. BBP - % 1,3 ( -0,5 )

8. Diğerleri - % 4,3 ( +2,4 )

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. AK Parti - % 37,1 ( -12,3 )

2. DEM Parti - % 23,1 ( +1,4 )

3. CHP - % 14,2 ( +5,6 )

4. Yeniden Refah - % 6,9

5. İYİ Parti - % 5,4 ( -1,9 )

6. MHP - % 3,8 ( -3,6 )

7. Bağımsızlar - % 2,3 ( +1,5 )

8. Diğerleri - % 7,2 ( +2,4 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. AK Parti - % 32,5 ( -10,8 )

2. DEM Parti - % 25,4 ( +0,4 )

3. CHP - % 11,5 ( +3,3 )

4. Yeniden Refah - % 11,2

5. MHP - % 6,0 ( -3,1 )

6. İYİ Parti - % 3,2 ( -2,8 )

7. HÜDA PAR - % 2,0

8. Diğerleri - % 8,2 ( -0,2 )

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Belediye Seçimi Sonucu

1. CHP - % 47,2 ( +7,4 )

2. AK Parti - % 39,9 ( -9,5 )

3. Yeniden Refah - % 3,7

4. ZAFER - % 2,2

5. DEM Parti - % 2,1 ( +1,6 )

6. İYİ Parti - % 1,9 ( -4,6 )

7. SP - % 1,2 ( -0,5 )

8. Diğerleri - % 1,8 ( -0,3 )

Belediye Meclisi + İl Genel Meclisi Seçim Sonucu

1. CHP - % 42,5 ( +5,8 )

2. AK Parti - % 37,0 ( -8,7 )

3. Yeniden Refah - % 4,9

4. İYİ Parti - % 3,4 ( -1,9 )

5. ZAFER - % 3,4

6. DEM Parti - % 1,8 ( -1,0 )

7. MHP - % 1,5 ( -1,0 )

8. Diğerleri - % 5,5 ( -1,5 )

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?