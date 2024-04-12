Bölgesel Bazda Yerel Seçim Sonuçları: Hangi Parti Hangi Bölgede Birinci Oldu?
Bölgesel Bazda Yerel Seçim Sonuçları: Hangi Parti Hangi Bölgede Birinci Oldu?
Hangi parti hangi bölgede birinci oldu? İşte bölgesel bazda yerel seçim sonuçları 👇🏻
Kaynak: Veri Analisti Murat Kızılboğa
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31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kazananlar belli oldu. Peki hangi bölgede hangi parti birinci oldu? Gelin birlikte bakalım!
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
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