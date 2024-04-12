Meral Akşener’e Bahçeli’den Sonra Erdoğan da Rica Etmiş: “Partiden Ayrılmayın”
Meral Akşener’e Bahçeli’den Sonra Erdoğan da Rica Etmiş: “Partiden Ayrılmayın”
Yerel seçimler sonrası kurultay kararı alan İYİ Parti’de Meral Akşener’e, partinin başında kalması için Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ricada bulunduğu iddia edildi.
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İYİ Parti, yerel seçimlerde büyük bir hezimet yaşamış ve olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Meral Akşener’e seslenmiş ve partinin başında kalması gerektiğini ifade etmişti.
Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberini göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akşener’e aynı telkinde bulundu.
Erdoğan’ın, bayram dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürüldü.
Erdoğan’ın Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akşener’e, “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edildi. Akşener’in ise görüşmede, “nezaketinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiği” kaydedildi.
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