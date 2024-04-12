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TFF’den Tarihi Karar: Bazı Maçlarda VAR Hakemleri Yabancı Olacak

TFF’den Tarihi Karar: Bazı Maçlarda VAR Hakemleri Yabancı Olacak

TFF
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.04.2024 - 11:28

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftadan itibaren bazı maçlarda yabancı VAR hakemi olacağını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı.

Bu hafta yabancı VAR hakemi ataması yapılacağı açıklanan maçlar:

Bu hafta yabancı VAR hakemi ataması yapılacağı açıklanan maçlar:

VAR hakemleri; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’den olacak.

VAR hakemleri; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’den olacak.

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Kerem Senol

AMK baktılar Fenerbahçe ile natla savaşıyor ve takılacağı yok.baska yollar ile fetosaray ı destek olalım diyorlar.Dun geceki Yunanistan daki maçta 3/0 dan so... Devamını Gör

akın

Yazık kafana

Rıdvan Topaloğlu

Şimdi sen naneyi yemedin mi fener :) Penaltı kırmızı kart jokerleri out :)

mrspock

fener sayesinde geldi amk embriyosu

Bozkurt

Baştan kokan balığı ecnebi hakem kurtaramaz. TFF'nin sarayın güdümünden çıkması gerekiyor.