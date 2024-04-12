TFF’den Tarihi Karar: Bazı Maçlarda VAR Hakemleri Yabancı Olacak
TFF’den Tarihi Karar: Bazı Maçlarda VAR Hakemleri Yabancı Olacak
Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftadan itibaren bazı maçlarda yabancı VAR hakemi olacağını açıkladı.
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TFF, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini açıkladı.
Bu hafta yabancı VAR hakemi ataması yapılacağı açıklanan maçlar:
VAR hakemleri; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’den olacak.
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AMK baktılar Fenerbahçe ile natla savaşıyor ve takılacağı yok.baska yollar ile fetosaray ı destek olalım diyorlar.Dun geceki Yunanistan daki maçta 3/0 dan so... Devamını Gör
Yazık kafana
Şimdi sen naneyi yemedin mi fener :) Penaltı kırmızı kart jokerleri out :)
fener sayesinde geldi amk embriyosu
Baştan kokan balığı ecnebi hakem kurtaramaz. TFF'nin sarayın güdümünden çıkması gerekiyor.