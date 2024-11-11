Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaretle Tescillendi
Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaretle Tescillendi
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöresel yemekler içerisinde kullanılan Hatay biber salçasının tescillendiğini açıkladı. Açıklamada, “Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.
ATSO tarafından yapılan açıklamada, Hatay biber salçasına coğrafi işaret alındığını duyurdu.
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