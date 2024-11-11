Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöresel yemekler içerisinde kullanılan Hatay biber salçasının tescillendiğini açıkladı. Açıklamada, “Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.