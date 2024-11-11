onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Hatay Biber Salçası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2024 - 21:54

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöresel yemekler içerisinde kullanılan Hatay biber salçasının tescillendiğini açıkladı. Açıklamada, “Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi. 

ATSO tarafından yapılan açıklamada, Hatay biber salçasına coğrafi işaret alındığını duyurdu.

ATSO tarafından yapılan açıklamada, Hatay biber salçasına coğrafi işaret alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1’i AB olmak üzere 16'ncı coğrafi işaretli ürünümüzü almış bulunuyoruz. Kültürel mutfak mirasımızın eşsiz lezzetlerinden biri olan Hatay biber salçasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu değerimizi taçlandırdık. Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1’i AB olmak üzere 16'ncı coğrafi işaretli ürünümüzü almış bulunuyoruz. Kültürel mutfak mirasımızın eşsiz lezzetlerinden biri olan Hatay biber salçasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu değerimizi taçlandırdık. Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın