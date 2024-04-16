Hastanelik Olan Cemal Can'dan Aşka Gelen Demet Akalın'a 16 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hastanelik Olan Cemal Can'dan Aşka Gelen Demet Akalın'a 16 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hadise, yeğeniyle hasret giderdi.
Berfu Yenenler ve İrem Derici ödül gecesinde buluştu.
Pınar Deniz, yakında final yapacak olan dizisi Yargı'nın kamera arkasını gösterdi.
Şeyma Subaşı ölüm üzerine uzun bir nutuk çekti.
Danla Bilic, patili bebeğine masaj yaptı.
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Erillikte her gün seviye atlayan Kerimcan, yine spordaydı.
Demet Akalın, aşka geldi.
Cemal Can Canseven, hastanelik oldu.
Enis Arıkan terapi öncesi derin düşüncelere daldı.
Işın Karaca, Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı.
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Ezgi Mola, yakın dostu Melikşah Altuntaş'ın kitabının reklamını yaptı.
Edis, bu sene Coachella'da sahne alan Mahmut Orhan'ı övdü.
Murat Boz, köpeğiyle eğlendi.
Zeynep Bastık, kilosundan şikayet etti.
Derya Uluğ, ev halini paylaştı.
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Ödül aldıktan sonra eve dönen Berfu Yenenler, annelik görevinin başına geçti.
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