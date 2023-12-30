Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hastanelerin İç Dünyasını Anlatarak Daha Önce Duymadığımız Bilgileri Paylaşan 15 Kişi

Hastanelerin İç Dünyasını Anlatarak Daha Önce Duymadığımız Bilgileri Paylaşan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 11:01

Hastanelerde arka planda neler dönüyor hiç düşündünüz mü? Bugün hastanelerle ilgili bazı gerçekleri sizin için anlatıyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Çok gizlenen bir olay olmasa da, çoğu kişi bilmediği için paylaşmak istiyorum."

1. "Çok gizlenen bir olay olmasa da, çoğu kişi bilmediği için paylaşmak istiyorum."

'Bazenleri hastalara yemeklerini götürüyorsunuz ve günün sonunda hala yememiş oluyorlar. Genelde bu birkaç gün sürdükten sonra zamanlarının geldiğini anlıyorsun. Her seferinde kalbimi kırıyor.'

2. "Bazenleri hastalar öldüğünde yüzlerine oksijen maskesi takıp taşıyoruz."

2. "Bazenleri hastalar öldüğünde yüzlerine oksijen maskesi takıp taşıyoruz."

'Böylece koridorda gören insanlar sadece uyuduklarını düşünüyor.'

3. "Ambulansla hastaneye gelmeniz hemen tedavi göreceğiniz anlamına gelmiyor."

3. "Ambulansla hastaneye gelmeniz hemen tedavi göreceğiniz anlamına gelmiyor."

'Eğer durumunuz ciddi değilse diğer herkes gibi sıranızı bekleyeceksiniz.'

4. "Bir cerrah olarak operasyonlar sırasında müzik dinlediğimizi söylemem gerek."

4. "Bir cerrah olarak operasyonlar sırasında müzik dinlediğimizi söylemem gerek."

'İnsanlar hep buna şaşırıyor.'

5. "Bir keresinde acile çağrıldım ama odada hiçbir hasta yoktu."

5. "Bir keresinde acile çağrıldım ama odada hiçbir hasta yoktu."

'Tam odama geri dönecektim ki çatıdaki aralıktan bana bakan bir gözü fark ettim. Görünüşe göre kadının psikolojik sorunları varmış ve onu 'zehirlemeye çalışan' doktorlardan saklanmak için odanın çatısına çıkmış...'

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Acile geldiğinizde sorununuzun kişisel olduğunu söylerseniz genelde cinsel organınızla ilgili bir sorununuz olduğunu anlayabiliyoruz."

6. "Acile geldiğinizde sorununuzun kişisel olduğunu söylerseniz genelde cinsel organınızla ilgili bir sorununuz olduğunu anlayabiliyoruz."

7. "Hastaneye geldiğinizde sarhoşsanız genelde kan değerinizdeki alkol seviyesi üzerine iddiaya giriyoruz."

7. "Hastaneye geldiğinizde sarhoşsanız genelde kan değerinizdeki alkol seviyesi üzerine iddiaya giriyoruz."

8. "Hastaneye çocuğunuzla geliyorsanız lütfen yerlerde sürünmesine ve oyun oynamasına izin vermeyin."

8. "Hastaneye çocuğunuzla geliyorsanız lütfen yerlerde sürünmesine ve oyun oynamasına izin vermeyin."

'Bir hastanenin yeri kadar kirli bir yer bulmak oldukça zor olacaktır. Emin olun, bunu istemezsiniz.'

9. "Bir sır sayılmasa da, lütfen test sonuçlarınızın bir miktar hata payı içerdiğini unutmayınız."

9. "Bir sır sayılmasa da, lütfen test sonuçlarınızın bir miktar hata payı içerdiğini unutmayınız."

'Eğer test sonuçlarınızda küçük bir değişim varsa her zaman endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor.'

10. "Yaşlı insanların hangi ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağını oldukça iyi bir şekilde tahmin edebiliyoruz."

'Yaşlı bir yakınınızı doktorunuzun tavsiyesi dışında bir ameliyata sokmak istediğinizde ona kötülük yapabiliyor olacağınızı lütfen unutmayın.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Bir hemşire olarak hastaların tuvalete gitmesine yardımcı olmamız gerekiyor."

11. "Bir hemşire olarak hastaların tuvalete gitmesine yardımcı olmamız gerekiyor."

'Tuvalete girdikten sonra elini yıkamadan çıkan hasta sayısını bilseniz şaşırırsınız.'

12. "Bir doktor olarak cinsel bölgenizi görmenin bize hiçbir anlamı olmadığını belirtmem lazım."

12. "Bir doktor olarak cinsel bölgenizi görmenin bize hiçbir anlamı olmadığını belirtmem lazım."

'Kariyerimiz boyunca o kadar fazla görüyoruz ki bir süre sonra sadece bir et parçası oluyorlar.'

13. "Eşin doğum yaparken sen sadece telefonunla oynuyorsan odadaki herkes tarafından yargılandığını bilmeni isterim."

13. "Eşin doğum yaparken sen sadece telefonunla oynuyorsan odadaki herkes tarafından yargılandığını bilmeni isterim."

14. "Önceden bir hastenin çamaşır işleriyle ilgileniyordum ve yanlışlıkla çamaşır makinesine giren eşya sayısını duysanız şaşırırsınız."

14. "Önceden bir hastenin çamaşır işleriyle ilgileniyordum ve yanlışlıkla çamaşır makinesine giren eşya sayısını duysanız şaşırırsınız."

15. "Yaşlandığı için hastanelerde terk edilen o kadar fazla insan var ki. Ayrıca bazı ailelerin yaşlı ve hasta aile üyelerini sırf emekli maaşlarını alabilmek için pis ortamlarda tuttuğunu da biliyoruz."

15. "Yaşlandığı için hastanelerde terk edilen o kadar fazla insan var ki. Ayrıca bazı ailelerin yaşlı ve hasta aile üyelerini sırf emekli maaşlarını alabilmek için pis ortamlarda tuttuğunu da biliyoruz."

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?