Hastanelerin İç Dünyasını Anlatarak Daha Önce Duymadığımız Bilgileri Paylaşan 15 Kişi
Hastanelerin İç Dünyasını Anlatarak Daha Önce Duymadığımız Bilgileri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hastanelerde arka planda neler dönüyor hiç düşündünüz mü? Bugün hastanelerle ilgili bazı gerçekleri sizin için anlatıyoruz.
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1. "Çok gizlenen bir olay olmasa da, çoğu kişi bilmediği için paylaşmak istiyorum."
2. "Bazenleri hastalar öldüğünde yüzlerine oksijen maskesi takıp taşıyoruz."
3. "Ambulansla hastaneye gelmeniz hemen tedavi göreceğiniz anlamına gelmiyor."
4. "Bir cerrah olarak operasyonlar sırasında müzik dinlediğimizi söylemem gerek."
5. "Bir keresinde acile çağrıldım ama odada hiçbir hasta yoktu."
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6. "Acile geldiğinizde sorununuzun kişisel olduğunu söylerseniz genelde cinsel organınızla ilgili bir sorununuz olduğunu anlayabiliyoruz."
7. "Hastaneye geldiğinizde sarhoşsanız genelde kan değerinizdeki alkol seviyesi üzerine iddiaya giriyoruz."
8. "Hastaneye çocuğunuzla geliyorsanız lütfen yerlerde sürünmesine ve oyun oynamasına izin vermeyin."
9. "Bir sır sayılmasa da, lütfen test sonuçlarınızın bir miktar hata payı içerdiğini unutmayınız."
10. "Yaşlı insanların hangi ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağını oldukça iyi bir şekilde tahmin edebiliyoruz."
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11. "Bir hemşire olarak hastaların tuvalete gitmesine yardımcı olmamız gerekiyor."
12. "Bir doktor olarak cinsel bölgenizi görmenin bize hiçbir anlamı olmadığını belirtmem lazım."
13. "Eşin doğum yaparken sen sadece telefonunla oynuyorsan odadaki herkes tarafından yargılandığını bilmeni isterim."
14. "Önceden bir hastenin çamaşır işleriyle ilgileniyordum ve yanlışlıkla çamaşır makinesine giren eşya sayısını duysanız şaşırırsınız."
15. "Yaşlandığı için hastanelerde terk edilen o kadar fazla insan var ki. Ayrıca bazı ailelerin yaşlı ve hasta aile üyelerini sırf emekli maaşlarını alabilmek için pis ortamlarda tuttuğunu da biliyoruz."
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