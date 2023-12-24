Hasta Yakınından Görevli Doktora Yumruklu Saldırı: "Kız Kardeşimin Saçına Dokundu"
Hasta Yakınından Görevli Doktora Yumruklu Saldırı: "Kız Kardeşimin Saçına Dokundu"
Şişli'de bulunan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktora hasta yakınları yumruklu saldırıda bulundu. Hasta yakınları 'Kız kardeşimin saçına dokundu.' diyerek görevli doktora saldırdı.
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Dün gece Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli asistan doktor Mertcan Y. hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.
Aşırı ağrı kesici alması nedeniyle hastaneye kardeşleri ile gelen Betül Ş., Mertcan Y. ile hastaneye daha önceden geldiğinde tanıştığını ve sosyal medyada 4-5 gün boyunca konuştuklarını söyledi.
Ateşlendiği için tekrar hastaneye gelen Betül Ş.'ye yeşil alanda serum takıldı. Serum esnasında uyuyan Betül Ş., uyandığında Mertcan Y.'nin saçına dokunduğunu fark ettiğini söyledi.
Betül Ş., ardından abisi Burak ile Mertcan arasında tartışma çıktığını ve abisini polis noktasına götürüldüğünü öğrendiğini söyledi. Mertcan Y. ise saldırı sonucu yüzünde oluşan kırıklar nedeniyle acil servise alındı.
Hastanedeki çalışanların "beyaz kod" vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar "beyaz kod yönetmeliği" gereği ifadesi alınmasına gerek olmadan emniyetteki işlemleri sonrasında savcılığa sevk edildi.
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Mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burak Ş. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının görüntüleri 👇
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