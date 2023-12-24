Bursa'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Evine Çağırıp İstismar Eden Öğretmenden 'Pes' Dedirten Savunma!
Bursa'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Evine Çağırıp İstismar Eden Öğretmenden 'Pes' Dedirten Savunma!
Bursa’da 14 yaşındaki öğrencisini evine çağırıp cinsel istismarda bulunan yabancı dil öğretmeni tutuklandı. Öğrencisinin kendisine cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar attığını söyleyen öğretmen, çocuğun yaşını da bilmediğini iddia etti. 25 yıl hapsi istenen öğretmen ayrıca 'Bana bu fotoğrafları kendisi gönderdi. Ben bu görüntülerin cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem silerdim' savunması yaptı.
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Son dönemde medyada çokça yer alan cinsel istismar haberlerinden biri bu kez Bursa'dan geldi. Özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., yazılıdan 100 puan alan öğrencilerine kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine çağırdı.
Eşinden ayrılan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve içki içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle sürdü.
Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi ise cep telefonunu alıp karıştırdı. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini fark etti.
Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklandı. Hakkında 25 sene hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, “Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.
S.Y.’nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını iddia edip şu ifadeleri kullandı ⬇️
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