Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bursa'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Evine Çağırıp İstismar Eden Öğretmenden 'Pes' Dedirten Savunma!

Bursa'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Evine Çağırıp İstismar Eden Öğretmenden 'Pes' Dedirten Savunma!

Bursa Öğretmen cinsel istismar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.12.2023 - 12:57

Bursa’da 14 yaşındaki öğrencisini evine çağırıp cinsel istismarda bulunan yabancı dil öğretmeni tutuklandı. Öğrencisinin kendisine cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar attığını söyleyen öğretmen, çocuğun yaşını da bilmediğini iddia etti. 25 yıl hapsi istenen öğretmen ayrıca 'Bana bu fotoğrafları kendisi gönderdi. Ben bu görüntülerin cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem silerdim' savunması yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son dönemde medyada çokça yer alan cinsel istismar haberlerinden biri bu kez Bursa'dan geldi. Özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., yazılıdan 100 puan alan öğrencilerine kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine çağırdı.

Son dönemde medyada çokça yer alan cinsel istismar haberlerinden biri bu kez Bursa'dan geldi. Özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., yazılıdan 100 puan alan öğrencilerine kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine çağırdı.

Eşinden ayrılan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve içki içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle sürdü.

Eşinden ayrılan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve içki içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle sürdü.

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi ise cep telefonunu alıp karıştırdı. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini fark etti.

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi ise cep telefonunu alıp karıştırdı. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini fark etti.

Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma talep etti.

Taraflar kafeye geldiğinde ise kavga çıktı ve öğretmenin otomobilinin camları kırıldı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklandı. Hakkında 25 sene hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, “Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklandı. Hakkında 25 sene hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, “Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

İkinci duruşmada savunma yapan S.Y. ayrıca şunları söyledi:

 “Bana bu fotoğrafları kendisi gönderdi. Ben bu görüntülerin cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem silerdim. Ben, evde sürekli olarak bayılan hasta annem ve babama bakmak zorundayım. Çok üzülüyorum. Bu nedenle tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum.'

S.Y.’nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını iddia edip şu ifadeleri kullandı ⬇️

S.Y.’nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını iddia edip şu ifadeleri kullandı ⬇️

 'Müvekkilim, Ö.K.’nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K’nİn, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
120
23
19
7
6
5
5
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?