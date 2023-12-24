Ehliyet ve Kimlikte Son Gün Karmaşası! Ortalık Karıştı, Son Tarih İçin Resmi Açıklama Geldi

Eski ehliyet ve kimliği değiştirmek için 31 Aralık tarihinin son gün olduğunu belirten paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Nüfus Müdürlükleri'nin aşırı yoğunlaşması sonrası resmi açıklama geldi. Buna göre nüfus cüzdanı değişimi için herhangi bağlayıcı bir tarih bulunmazken ehliyet değişimi için son tarih ise 31 Aralık 2024.

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