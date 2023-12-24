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Ehliyet ve Kimlikte Son Gün Karmaşası! Ortalık Karıştı, Son Tarih İçin Resmi Açıklama Geldi

Ehliyet ve Kimlikte Son Gün Karmaşası! Ortalık Karıştı, Son Tarih İçin Resmi Açıklama Geldi

ehliyet kimlik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.12.2023 - 13:47

Eski ehliyet ve kimliği değiştirmek için 31 Aralık tarihinin son gün olduğunu belirten paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Nüfus Müdürlükleri'nin aşırı yoğunlaşması sonrası resmi açıklama geldi. Buna göre nüfus cüzdanı değişimi için herhangi bağlayıcı bir tarih bulunmazken ehliyet değişimi için son tarih ise 31 Aralık 2024.

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Sosyal medyada ortaya atılan “ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023”, “yenilemeyenlere ceza var” iddiası ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada ortaya atılan “ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023”, “yenilemeyenlere ceza var” iddiası ortalığı karıştırdı.

Söz konusu paylaşımlar sonrası Nüfus Müdürlükleri'nde ortalık birden karıştı, yoğunluk inanılmaz derecede arttı.

Söz konusu paylaşımlar sonrası Nüfus Müdürlükleri'nde ortalık birden karıştı, yoğunluk inanılmaz derecede arttı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu paylaşımlar için bir uyarı yaptı ve söz konusu tarihlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu paylaşımlar için bir uyarı yaptı ve söz konusu tarihlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına göre kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına göre kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok.

Ehliyetler için son değiştirme tarihi ise 31 Aralık 2024 yani gelecek yılın sonu.

Ehliyetler için son değiştirme tarihi ise 31 Aralık 2024 yani gelecek yılın sonu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara ⬇️

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