Harcama Yapmadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gereken Şeyler

Alışveriş sepetinizi onaylamadan veya o çok istediğiniz tatilin planını yapmadan önce cebinizi rahatlatacak en güncel Türkiye İş Bankası Maximum Kart fırsatlarını sizin için derledik.

Ödemeye geçmeden önce bir saniye durup düşünmek, bütçenizde sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratabilir. Türkiye İş Bankası Maximum Kart'ın market, seyahat, e-ticaret ve hatta vergi ödemelerinde sunduğu güncel MaxiPuan ve taksit avantajları sayesinde, yapacağınız zorunlu ya da keyfi harcamaları doğrudan bir avantaja dönüştürmek sizin elinizde.