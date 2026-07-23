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Harcama Yapmadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gereken Şeyler

Harcama Yapmadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gereken Şeyler

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Onedio Content - Onedio Editörü
23.07.2026 - 12:32
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Alışveriş sepetinizi onaylamadan veya o çok istediğiniz tatilin planını yapmadan önce cebinizi rahatlatacak en güncel Türkiye İş Bankası Maximum Kart fırsatlarını sizin için derledik.

Ödemeye geçmeden önce bir saniye durup düşünmek, bütçenizde sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratabilir. Türkiye İş Bankası Maximum Kart'ın market, seyahat, e-ticaret ve hatta vergi ödemelerinde sunduğu güncel MaxiPuan ve taksit avantajları sayesinde, yapacağınız zorunlu ya da keyfi harcamaları doğrudan bir avantaja dönüştürmek sizin elinizde.

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Günlük İhtiyaçlarda Maximum Kart Farkı

Günlük İhtiyaçlarda Maximum Kart Farkı

Market alışverişleri evin en temel ve en sık tekrarlanan gider kalemlerinden biri. Ancak Türkiye İş Bankası Maximum Kart kullanarak bu rutin harcamaları fırsata çevirmek mümkün. Market alışverişlerinizde 3.000 TL'ye varan MaxiPuan fırsatı sayesinde mutfak masraflarınız hafifliyor çünkü yaptığınız harcamaların bir kısmı puan olarak kartınıza geri dönüyor. Hatta alışverişinizi CarrefourSA üzerinden yapıyor ve 20.000 TL üzeri bir sepet oluşturuyorsanız, Maximum Kart'ınızla anında 1.000 TL MaxiPuan kazanabiliyorsunuz.

İnternetten alışveriş yapmayı sevenler için de durum farklı değil. Taksitli e-ticaret alışverişlerinizde Maximum Kart ile 1.000 TL'ye varan MaxiPuan fırsatı sunuluyor. Yani o uzun zamandır sepetinizde bekleyen ürünleri alırken sadece taksit kolaylığından değil, aynı zamanda ekstra puan kazancından da faydalanmış oluyorsunuz.

Seyahat, Eğitim ve Vergi Döneminde Derin Bir Nefes

Seyahat, Eğitim ve Vergi Döneminde Derin Bir Nefes

Tatil planları, eğitim masrafları veya dönemsel vergiler genelde bütçeyi en çok zorlayan zamanlardır. Ancak Maximum Kart'ın seyahat kampanyalarıyla ETS'deki seçili otel ve turlarda 7.500 TL'ye varan MaxiPuan kazanabiliyorsunuz. Uçak bileti tarafında ise yurt içi biletlerinizi alırken peşin fiyatına 6 aya varan taksit ayrıcalığından faydalanabilirsiniz.

Eğitim ve vergi dönemleri de Maximum Kart avantajlarıyla daha kolay atlatılıyor. Eğitim ödemelerinde ilave 5 aya varan taksit fırsatı sunulurken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) veya Kira Geliri Vergisi (GMSİV) gibi zorunlu ödemelerinizi de Maximum Kart üzerinden 3 taksit ayrıcalığı ile yapabiliyorsunuz.

Güncel Maximum Kart Kampanya Özeti

Kampanyaların sayısal detaylarını ve size sağladığı faydaları aşağıdaki tabloda net bir şekilde görebilirsiniz:

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Bu avantajlar ve puan kazanımları, Türkiye İş Bankası Maximum Kart sahibi olmayan tüketiciler için uygun değildir. Aynı zamanda, harcamalarını sadece nakit ya da farklı banka kartlarıyla yapmayı tercih eden, kampanya tarihlerini takip etmek istemeyen veya taksitli/puanlı alışveriş modelini tercih etmeyen kişiler için bu sistem bir fayda sağlamayacaktır.

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25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yılında bol bol MaxiPuan Maximum’da!

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