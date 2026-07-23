Harcama Yapmadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gereken Şeyler
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Alışveriş sepetinizi onaylamadan veya o çok istediğiniz tatilin planını yapmadan önce cebinizi rahatlatacak en güncel Türkiye İş Bankası Maximum Kart fırsatlarını sizin için derledik.
Ödemeye geçmeden önce bir saniye durup düşünmek, bütçenizde sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratabilir. Türkiye İş Bankası Maximum Kart'ın market, seyahat, e-ticaret ve hatta vergi ödemelerinde sunduğu güncel MaxiPuan ve taksit avantajları sayesinde, yapacağınız zorunlu ya da keyfi harcamaları doğrudan bir avantaja dönüştürmek sizin elinizde.
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Günlük İhtiyaçlarda Maximum Kart Farkı
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Seyahat, Eğitim ve Vergi Döneminde Derin Bir Nefes
Güncel Maximum Kart Kampanya Özeti
Kampanyaların sayısal detaylarını ve size sağladığı faydaları aşağıdaki tabloda net bir şekilde görebilirsiniz:
Kimler İçin Uygun Değil?
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