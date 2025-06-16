Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Masal Karakterisin?

Kimi indirim görünce prenses gibi heyecanlanır, kimi harcamadan önce yedi cücelerle danışma kurulu yapar. Kimimiz “bir bakıp çıkacağım” deyip üç saat AVM gezer, kimimiz ise para harcarken kalp ritmini ölçer. Peki sen parayla olan ilişkinde hangi masal karakterine daha çok benziyorsun?

Hadi gel, masal gibi bir yolculuğa çıkalım. Sonuçta kim bilir, belki senin masalın 'bir harcama vardı çok eskiden' diye başlıyordur... 😉