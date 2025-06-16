Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Masal Karakterisin?
Kimi indirim görünce prenses gibi heyecanlanır, kimi harcamadan önce yedi cücelerle danışma kurulu yapar. Kimimiz “bir bakıp çıkacağım” deyip üç saat AVM gezer, kimimiz ise para harcarken kalp ritmini ölçer. Peki sen parayla olan ilişkinde hangi masal karakterine daha çok benziyorsun?
Hadi gel, masal gibi bir yolculuğa çıkalım. Sonuçta kim bilir, belki senin masalın 'bir harcama vardı çok eskiden' diye başlıyordur... 😉
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1. Maaşını ya da harçlığını aldığında ilk yaptığın şey ne?
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2. Kumbaran var mı ya da birikim alışkanlığın?
3. En son “ama çok lazımdı” deyip ne aldın?
4. Eve gelen kargoyu açarken ne hissediyorsun?
5. Sihirli bir kartın olsa ve her ay tek bir kategoride sınırsız harcama hakkın olsa hangisini seçerdin?
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6. Paran olmasa da harcamaya devam eder misin?
7. Harcamalarını nasıl takip ediyorsun?
8. Son sorumuz! En büyük finansal kırılman ne zaman oldu?
Sen Külkedisi’sin!
Sen Alaaddin’sin!
Sen Rapunzel’sin!
Sen Kırmızı Başlıklı Kız’sın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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