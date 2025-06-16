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Finans
Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Masal Karakterisin?

etiket Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Masal Karakterisin?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 17:04

Kimi indirim görünce prenses gibi heyecanlanır, kimi harcamadan önce yedi cücelerle danışma kurulu yapar. Kimimiz “bir bakıp çıkacağım” deyip üç saat AVM gezer, kimimiz ise para harcarken kalp ritmini ölçer. Peki sen parayla olan ilişkinde hangi masal karakterine daha çok benziyorsun?

Hadi gel, masal gibi bir yolculuğa çıkalım. Sonuçta kim bilir, belki senin masalın 'bir harcama vardı çok eskiden' diye başlıyordur... 😉

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1. Maaşını ya da harçlığını aldığında ilk yaptığın şey ne?

2. Kumbaran var mı ya da birikim alışkanlığın?

3. En son “ama çok lazımdı” deyip ne aldın?

4. Eve gelen kargoyu açarken ne hissediyorsun?

4. Eve gelen kargoyu açarken ne hissediyorsun?

5. Sihirli bir kartın olsa ve her ay tek bir kategoride sınırsız harcama hakkın olsa hangisini seçerdin?

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6. Paran olmasa da harcamaya devam eder misin?

7. Harcamalarını nasıl takip ediyorsun?

8. Son sorumuz! En büyük finansal kırılman ne zaman oldu?

Sen Külkedisi’sin!

Sen Külkedisi’sin!

Senin için alışveriş sadece ihtiyaç değil, tam anlamıyla bir ritüel. Parfüm sıkıp mağazalara girmek, sepette renk uyumu yakalamak, 'yeni sezon' etiketi görmek… Bunlar senin için mutluluk kaynakları! İndirim haberini duyar duymaz bir prenses edasıyla harekete geçiyorsun çünkü sen yaşamanın keyfini bilenlerdensin. Her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorsun — ki haklısın, ama kart limitin de bir yerden sonra 'bir dur artık' diyebilir! Masallardaki gibi mutlu sonu istiyorsun ama bazen bu yolda biraz fazla cömert davranabiliyorsun.

Sen Alaaddin’sin!

Sen Alaaddin’sin!

Senin parayla ilişkin adeta bir üç dilek meselesi: 'Kendime yeteyim, geleceğimi düşüneyim, bir de ara sıra kendimi şımartayım.' Sihirli lambadan çıkacak cinin yerine senin favorin, online indirim bildirimleri ve cashback kampanyaları. Paranı harcarken aklını da yanında taşıyanlardansın — işte bu yüzden sen tam bir Alaaddin’sin. Masal karakteri olsan da ayakların yere basıyor. Harcamalarında dengeyi koruduğun sürece, sihirli halın seni her zaman mutlu sona taşır!

Sen Rapunzel’sin!

Sen Rapunzel’sin!

Senin parayla ilişkin kesinlikle planlı, mesafeli ve kontrollü. Alışveriş yapmadan önce liste yaparsın, hatta alışverişe gitmeden “evde bunun bir benzeri var mıydı?” diye stok kontrolü bile yaparsın. Senin için harcama yapmak neredeyse son çare, çünkü asıl huzuru birikim yaparak buluyorsun. Cüzdanın doldukça, senin yüzün daha çok gülüyor. Masalda olduğu gibi sen de dış dünyaya mesafelisin — özellikle kredi kartı dünyasına! 'Az ama öz' harcar, pahalı olanla değil işlevsel olanla ilgilenirsin.

Sen Kırmızı Başlıklı Kız’sın!

Sen Kırmızı Başlıklı Kız’sın!

Senin parayla ilişkin duygularına endeksli. Üzgünsen harcarsın çünkü moralin yerine gelsin istersin, mutluysan yine harcarsın çünkü bu anı kutlamak gerekir! Sana göre alışveriş biraz terapi, biraz da öz sevgi göstergesi. Bu yüzden bütçe planın her ay başlar ama ikinci haftayı göremeden sapar. Masalda sepetini anneannesine götürüyorsun, sen de gerçek hayatta sevdiklerine hediye almayı, sürpriz yapmayı seviyorsun. Ama büyük kötü kurt bazen senin duygusallığını kullanıp seni kredi kartı tuzağına çekebilir.

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sabrina
sabrina
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