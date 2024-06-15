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Hapishanelerde Gördükleri En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Şoka Uğratan Kişiler

Hapishanelerde Gördükleri En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Şoka Uğratan Kişiler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 19:01

Hapishanelerde yaşanan kötü olayları hepimiz biliyoruz. Buralara giden insanların hikayeleri ise ayrı seviyelerde korkutucu oluyor. Bugünkü içeriğimizde hapishanelerde gördükleri en korkunç olayları anlatan 12 kişinin hikayelerini dinliyor olacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Abimin 3 tane altın dişi vardı ve hapishaneye girdikten sadece bir ay sonra 3'ünü de kaybetti."

1. "Abimin 3 tane altın dişi vardı ve hapishaneye girdikten sadece bir ay sonra 3'ünü de kaybetti."

'Diğer mahkumlar zorla dişlerini çekmişti...'

2. "Hapishanedeki kütüphanede kitap okuyordum."

'Aniden yanımdaki çocuk ayağa kalktı ve köşede kitap okuyan daha genç çocuğu dövmeye başladı. Bildiğiniz yerdeki çocuk kıpırdamayı kesesiye kadar devam etti. Daha sonra sorduğumdaysa, 'sadece birini dövmek istedim,' dedi.'

3. "Küçük bir suçtan dolayı Kansas'ta bir hafta boyunca bir cezaevinde kaldım. 19 yaşındaydım ve korkudan ödüm patlıyordu."

3. "Küçük bir suçtan dolayı Kansas'ta bir hafta boyunca bir cezaevinde kaldım. 19 yaşındaydım ve korkudan ödüm patlıyordu."

'Ortada yaklaşık dört ortak piknik masası olan bir oda ve iki tarafında yaklaşık altı ranzalı iki oda vardı. Birinin dolu olduğunu, diğerinin ise sadece bir kişi olduğunu fark ettim. Durumu hiç anlamadığım için boş ranzalara doğru gittim ve bir adam omzumu tuttu ve 'hayır' der gibi sert bir bakış attı, ama tek kelime etmedi. Sonra diğer mahkumların köşelerde yataklarında kamp kurduğunu fark ettim. Aynısını yaptım.

Tek başına olan adamın çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı orada olduğunu hızlıca öğrendim. O gece böyle bir dayak sesi hiç duymadım ve kulaklarımı kapatıp duvara baktım. Ertesi gün kefaletle serbest bırakıldım.'

4. "Hayatında hiç belaya bulaşmamış bir adam tanıyordum. Michigan'da otomotiv endüstrisinde çalışıyordu ve işini kaybetti. Çocuk nafakası ödemelerini aksattı ve sonunda hapse girdi."

'İlk gecesinde, iki hücre arkadaşı arasında bir tartışma çıktı çünkü birisi  atıştırmalığını bulamıyordu. Sonunda tartışmayı bıraktılar ve uyudular.

Gecenin bir yarısında, hırsızlıkla suçladığı adamı döven adam tarafından uyandırıldı. Kelimenin tam anlamıyla adamı ölene kadar dövdü! Tüm hücre tamamen kanla kaplıydı! Sonunda, suçladığı adamın aslında atıştırmalığı çalmadığı ortaya çıktı. Bana ne olduğunu anlattığında gözlerindeki korku ve ifadeyi asla unutmayacağım!'

5. "57 yaşında ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir adam, yerde sürünerek ölmüş annesinin ona tiksintiyle baktığını gördüğü için çığlık atıyordu."

5. "57 yaşında ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir adam, yerde sürünerek ölmüş annesinin ona tiksintiyle baktığını gördüğü için çığlık atıyordu."

'Çok garip bir tecrübeydi.'

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6. "Küçük mahkum, büyük mahkumun burnunu ısırıp koparmıştı, çünkü adam sürekli onu taciz etmeye çalışıyordu."

6. "Küçük mahkum, büyük mahkumun burnunu ısırıp koparmıştı, çünkü adam sürekli onu taciz etmeye çalışıyordu."

7. "Bir adamın en az 20 kere bıçaklandığına şahit olmuştum ve gardiyanlar hiçbir şey yapmadı!"

8. "İki mahkum tartıştıktan sonra bir tanesini diğerinin yüzüne sıcak su dökmüştü."

8. "İki mahkum tartıştıktan sonra bir tanesini diğerinin yüzüne sıcak su dökmüştü."

'Adamın bağırışını hala hatırlıyorum.'

9. Bir adamın ağaçtan kopardığı bir dalı sivrileştirdiğine ve daha sonra sırf eğlencesine birisine sapladığına şahit olmuştum."

9. Bir adamın ağaçtan kopardığı bir dalı sivrileştirdiğine ve daha sonra sırf eğlencesine birisine sapladığına şahit olmuştum."

10. "İnsanlar sırf sıkıldığı için kavga çıkarır ve bela arardı."

10. "İnsanlar sırf sıkıldığı için kavga çıkarır ve bela arardı."

'Bu neredeyse her hafta yaşanan bir olay haline gelmişti...'

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11. "Benim başıma geldi ne yazık ki."

'Dişim kırılmıştı ve dişçiye gitmem gerekiyordu. Onay gelmesi 6 ay sürdü ve o sırada acı içerisinde kıvrandım...'

12. "Müebbet yemiş ve bütün hayatını hapishanede geçirecek birisini görünce gerçek umutsuzluğun ne olduğunu anlıyorsun."

12. "Müebbet yemiş ve bütün hayatını hapishanede geçirecek birisini görünce gerçek umutsuzluğun ne olduğunu anlıyorsun."

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