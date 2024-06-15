Hapishanelerde Gördükleri En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Şoka Uğratan Kişiler
Hapishanelerde Gördükleri En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Şoka Uğratan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hapishanelerde yaşanan kötü olayları hepimiz biliyoruz. Buralara giden insanların hikayeleri ise ayrı seviyelerde korkutucu oluyor. Bugünkü içeriğimizde hapishanelerde gördükleri en korkunç olayları anlatan 12 kişinin hikayelerini dinliyor olacağız.
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1. "Abimin 3 tane altın dişi vardı ve hapishaneye girdikten sadece bir ay sonra 3'ünü de kaybetti."
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2. "Hapishanedeki kütüphanede kitap okuyordum."
3. "Küçük bir suçtan dolayı Kansas'ta bir hafta boyunca bir cezaevinde kaldım. 19 yaşındaydım ve korkudan ödüm patlıyordu."
4. "Hayatında hiç belaya bulaşmamış bir adam tanıyordum. Michigan'da otomotiv endüstrisinde çalışıyordu ve işini kaybetti. Çocuk nafakası ödemelerini aksattı ve sonunda hapse girdi."
5. "57 yaşında ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir adam, yerde sürünerek ölmüş annesinin ona tiksintiyle baktığını gördüğü için çığlık atıyordu."
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6. "Küçük mahkum, büyük mahkumun burnunu ısırıp koparmıştı, çünkü adam sürekli onu taciz etmeye çalışıyordu."
7. "Bir adamın en az 20 kere bıçaklandığına şahit olmuştum ve gardiyanlar hiçbir şey yapmadı!"
8. "İki mahkum tartıştıktan sonra bir tanesini diğerinin yüzüne sıcak su dökmüştü."
9. Bir adamın ağaçtan kopardığı bir dalı sivrileştirdiğine ve daha sonra sırf eğlencesine birisine sapladığına şahit olmuştum."
10. "İnsanlar sırf sıkıldığı için kavga çıkarır ve bela arardı."
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11. "Benim başıma geldi ne yazık ki."
12. "Müebbet yemiş ve bütün hayatını hapishanede geçirecek birisini görünce gerçek umutsuzluğun ne olduğunu anlıyorsun."
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