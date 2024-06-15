Hapishanelerde Gördükleri En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Şoka Uğratan Kişiler

'Ortada yaklaşık dört ortak piknik masası olan bir oda ve iki tarafında yaklaşık altı ranzalı iki oda vardı. Birinin dolu olduğunu, diğerinin ise sadece bir kişi olduğunu fark ettim. Durumu hiç anlamadığım için boş ranzalara doğru gittim ve bir adam omzumu tuttu ve 'hayır' der gibi sert bir bakış attı, ama tek kelime etmedi. Sonra diğer mahkumların köşelerde yataklarında kamp kurduğunu fark ettim. Aynısını yaptım.

Tek başına olan adamın çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı orada olduğunu hızlıca öğrendim. O gece böyle bir dayak sesi hiç duymadım ve kulaklarımı kapatıp duvara baktım. Ertesi gün kefaletle serbest bırakıldım.'