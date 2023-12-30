Hangi Yemek Kültürüne Ait Hissettiğini Tahmin Ediyoruz!
Hangi Yemek Kültürüne Ait Hissettiğini Tahmin Ediyoruz!
Hepimizin kendi mutfağımız dışında, kendimizi yakın hissettiğiniz bir mutfak ve yemek kültürü illa ki vardır. Bakalım seninkisi hangisi?
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, sadece biraz keyif için bunlardan hangisini yemeyi tercih edersin?
2. Peki bir Cuma ya da Cumartesi akşamı için senin ideal etkinliğin bunlardan hangisi?
3. Şimdi de genel olarak senin modunu yansıtan rengi seçmeni istiyoruz!
4. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek?
5. Nasıl bir kahve tercih edersin?
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6. Şimdi de söyle bakalım, bu baharatlardan hangisini daha çok seviyorsun?
7. Peki sen hangi eti daha çok seviyorsun?
8. Son olarak söyle bakalım, senin damak tadın hangisine daha yatkın?
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