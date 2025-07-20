Hangi Ünlü Girişimci Senin Ruh Eşin?
Herkesin hayatta kurduğu hayaller ve bu hayallere ulaşma şekli farklıdır. Kimisi adım adım plan kurarken, kimisi de risk almayı sever. Peki, sence senin stratejine göre hangi ünlü girişimi ile benzerlik gösteriyorsun?
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1. Cinsiyetini seç!
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2. Aklına bir fikir geldiğinde ne yaparsın?
3. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok ilham verir?
4. Topluluk önünde konuşma yapman gerekiyor. Ne hissedersin?
5. Kendi belgeselin çekiliyor. Hangi sahneyle başlasın?
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6. Stresli bir durumda ilk yaptığın ne olur?
7. Boş vakitlerinde genelde ne yaparsın?
8. En çok hangi söz seni yansıtıyor?
Elon Musk
Oprah Winfrey
Steve Jobs
Jeff Bezos
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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