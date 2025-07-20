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Hangi Ünlü Girişimci Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Ünlü Girişimci Senin Ruh Eşin?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 17:32

Herkesin hayatta kurduğu hayaller ve bu hayallere ulaşma şekli farklıdır. Kimisi adım adım plan kurarken, kimisi de risk almayı sever. Peki, sence senin stratejine göre hangi ünlü girişimi ile benzerlik gösteriyorsun? 

Testi çöz, cevabı öğren.

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1. Cinsiyetini seç!

2. Aklına bir fikir geldiğinde ne yaparsın?

3. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok ilham verir?

4. Topluluk önünde konuşma yapman gerekiyor. Ne hissedersin?

5. Kendi belgeselin çekiliyor. Hangi sahneyle başlasın?

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6. Stresli bir durumda ilk yaptığın ne olur?

7. Boş vakitlerinde genelde ne yaparsın?

8. En çok hangi söz seni yansıtıyor?

Elon Musk

Sen asla sıradan biri değilsin! Aynı anda kafandan binlerce fikir geçiyor ve sürekli 'Nasıl daha iyi olurum?' diye düşünüyorsun. Aklına koyduğun şey için gözünü kırpmadan harekete geçiyorsun. Gerekirse günlerce uyumadan, hayalini kurduğun proje üzerine düşünüyorsun. Bu yüzden Elon Musk senin ruh eşin. Çünkü onun için de 'imkansız' diye bir şey yoktu. Birlikte kesinlikle harika fikirler ortaya atarsınız. Hatta belki bir gün ikinizi Mars'tan bile seyredebiliriz!

Oprah Winfrey

Sen aklına koyduğun her şeyi başarabilecek güçte bir insansın ama tek bir şartın var. O da fikrinin aklından çok, duygularına hitap etmesi... Sen insanları dinlemeyi, bağ kurmayı ve güzellikleri görmeyi çok seviyorsun. Senin hem hayatta hem de iş konusunda detaylara çok önem veriyorsun. Sen ne kadar büyük bir iş insanı olursan ol, tıpkı Oprah gibi karakterinden asla ödün vermezsin. Birlikte iş kurarsınız, projelere ruh katarsınız, başkalarının hayatına bile dokunursunuz.

Steve Jobs

İnsanlar senin fazla 'hayalperest' olduğunu mu söylüyor? Hiç aldırış etme! Steve Jobs için de aynısını söylüyorlardı ama şimdi o herkesten bambaşka bir yerde. Sen de tıpkı onun gibi başka bir pencereden hayata bakıyorsun. Her zaman yüksek standartlara sahip olabilmek için çalışıyorsun. Sonunda da başaracağına eminiz. Mükemmeli aramaktan hiçbir zaman vazgeçme. İşin sonunda kazanan sen olacaksın!

Jeff Bezos

Küçük düşünmek hiçbir zaman sana göre olmadı! Sen her zaman standartlarını yüksek tutan ve büyük oynamayı seven biri oldun. Jeff Bezos da tıpkı senin gibi biri, bu yüzden de ruh eşin çıktı! Adım adım kurduğun fikirlerini istediğinden bile daha iyi şekilde hayata geçireceksin. Plan kurmadan asla yola çıkmazsın. Doğru zaman gelince de doğru adımı kendinden emin bir şekilde atacaksın.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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