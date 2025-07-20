Hangi Ünlü Girişimci Senin Ruh Eşin?

Sen aklına koyduğun her şeyi başarabilecek güçte bir insansın ama tek bir şartın var. O da fikrinin aklından çok, duygularına hitap etmesi... Sen insanları dinlemeyi, bağ kurmayı ve güzellikleri görmeyi çok seviyorsun. Senin hem hayatta hem de iş konusunda detaylara çok önem veriyorsun. Sen ne kadar büyük bir iş insanı olursan ol, tıpkı Oprah gibi karakterinden asla ödün vermezsin. Birlikte iş kurarsınız, projelere ruh katarsınız, başkalarının hayatına bile dokunursunuz.