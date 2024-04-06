Hangi Ramazan Tatlısının Sana Göre Olduğunu Buluyoruz!
Hangi Ramazan Tatlısının Sana Göre Olduğunu Buluyoruz!
Ramazan'ın en sevdiğimiz yönlerinden biri de çeşit çeşit tatlı tariflerinin ortaya çıkması! 😍 Özellikle hafif ve yapması kolay tatlılar, şu sıralar çok revaçta. Testimizin sonunda hangi Ramazan tatlısının sana göre olduğunu beraber görelim!
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1. Başlayalım! Damak zevki konusunda şunlardan hangisi seni en iyi tanımlar?
2. Peki en son yediğin tatlı nasıl bir tatlıydı?
3. Güzel! Akşamları iftardan sonra seni ne yaparken görürüz genellikle?
4. Oruçluyken en çok neyle uğraşırsın diye sorsak?
5. Oruçluyken canın en çok bunlardan hangisini çekiyor?
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6. İftarda kaç tabak yemek yersin?
7. Ramazan'ın en sevdiğin zaman dilimi bunlardan hangisi?
8. Son olarak iftardan sonra tatlıyı hangi aralıkta yersin?
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