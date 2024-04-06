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Hangi Ramazan Tatlısının Sana Göre Olduğunu Buluyoruz!

etiket Hangi Ramazan Tatlısının Sana Göre Olduğunu Buluyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 23:01

Ramazan'ın en sevdiğimiz yönlerinden biri de çeşit çeşit tatlı tariflerinin ortaya çıkması! 😍 Özellikle hafif ve yapması kolay tatlılar, şu sıralar çok revaçta. Testimizin sonunda hangi Ramazan tatlısının sana göre olduğunu beraber görelim!

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1. Başlayalım! Damak zevki konusunda şunlardan hangisi seni en iyi tanımlar?

2. Peki en son yediğin tatlı nasıl bir tatlıydı?

3. Güzel! Akşamları iftardan sonra seni ne yaparken görürüz genellikle?

4. Oruçluyken en çok neyle uğraşırsın diye sorsak?

5. Oruçluyken canın en çok bunlardan hangisini çekiyor?

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6. İftarda kaç tabak yemek yersin?

7. Ramazan'ın en sevdiğin zaman dilimi bunlardan hangisi?

8. Son olarak iftardan sonra tatlıyı hangi aralıkta yersin?

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İçim Labneli Vişneli Milföy!

İçim Labneli Vişneli Milföy!

Seçimlerine göre ağzını sulandıracak en lezzetli tatlı Vişneli Labneli Milföy olmalı! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Malzemeler:

  • 4 adet milföy yaprağı

  • 100 ml vişne suyu

  • 25 ml İçim Şef Krema

  • 1 su bardağı vişne

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 yemek kaşığı pirinç unu

  • Yarım yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • Yarım paket İçim Labne

Yapılışı:

1. Bir çorba kaşığı şeker ve bir paket vanilyayı tencereye alalım. 

2. Ardından vişne suyu, pirinç unu, tereyağı, krema ve vişneleri ekleyerek kısık ateşte pişirelim.

3. Hafif pişen karışımı soğumaya bırakalım ve soğuduktan sonra içine yarım paket labne koyup karıştıralım.

4. Milföyleri hazırlayarak soğuyan karışımdan ortalarına birer kaşık koyalım.

5. Milföyleri istediğimiz şekilde kapatıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim.

6. Pişirdiğimiz milföylerin üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edelim.

Afiyet olsun!

İçim Labneli İrmik Tatlısı!

İçim Labneli İrmik Tatlısı!

İftar sonrası vazgeçilmez lezzetlerden irmik, labne ile buluştu ve ortaya hafif bir tatlı çıktı! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Malzemeler:

  • 500 gr irmik

  • 100 gr tereyağı

  • Yarım litre süt

  • 750 ml su

  • 1 paket vanilin

  • 2.5 su bardağı toz şeker

  • 1 paket İçim Labne

Hazırlanışı:

1. Önce bir tencerede irmik ve tereyağını kahverengileşinceye kadar kavuralım.

2. Ardından başka bir tencerede süt, su, vanilin ve şekeri iyice karıştıralım ve pişirelim. Bu şerbetimiz olacak.

3. Kavrulan irmiklere pişirdiğimiz şerbeti dökelim ve şerbeti çekene kadar iyice karıştıralım.

4. Soğuyan irmik karışımına bir paket İçim Labne koyup iyice karıştırdıktan sonra servis edelim. Dilerseniz kavrulmuş çam fıstığı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İçim Labneli Bisküvili Muhallebi!

İçim Labneli Bisküvili Muhallebi!

Ramazan sofralarına yakışan bir tatlı, damaklara da yakışır elbette! Labneli Bisküvili Muhallebi tatlısının tarifi hemen aşağıda.👇

Malzemeler:

  • 4 su bardağı süt

  • 3 yemek kaşığı nişasta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 5 yemek kaşığı şeker

  • 1 paket vanilya

  • 250 gr İçim Labne

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 1 paket toz krem şanti

Yapılışı:

1. Tencereye süt, şeker, nişasta ve un koyup kaynayana kadar durmadan karıştıralım.

2. Kaynamaya başlayınca altını kısalım ve vanilya ile beraber tereyağını ekleyelim.

3. Hazırladığımız muhallebiyi soğumaya bırakalım ve 1 paket toz krem şantiyi içine katarak hızlıca çırpalım.

4. Sonrasında servis edeceğimiz kupalara önce muhallebi ve ardından toz haline getirdiğimiz bisküvileri ekleyelim.

5. Bu işlemi kat kat yapalım ve en son üstüne biraz bisküvi serpiştirelim.

6. Muhallebileri buzdolabında 2-3 saat soğumaya bırakalım ve ardından servis edelim.

Afiyet olsun!

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