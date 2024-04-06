Hangi Ramazan Tatlısının Sana Göre Olduğunu Buluyoruz!

İftar sonrası vazgeçilmez lezzetlerden irmik, labne ile buluştu ve ortaya hafif bir tatlı çıktı! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Malzemeler:

500 gr irmik

100 gr tereyağı

Yarım litre süt

750 ml su

1 paket vanilin

2.5 su bardağı toz şeker

1 paket İçim Labne

Hazırlanışı:

1. Önce bir tencerede irmik ve tereyağını kahverengileşinceye kadar kavuralım.

2. Ardından başka bir tencerede süt, su, vanilin ve şekeri iyice karıştıralım ve pişirelim. Bu şerbetimiz olacak.

3. Kavrulan irmiklere pişirdiğimiz şerbeti dökelim ve şerbeti çekene kadar iyice karıştıralım.

4. Soğuyan irmik karışımına bir paket İçim Labne koyup iyice karıştırdıktan sonra servis edelim. Dilerseniz kavrulmuş çam fıstığı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!